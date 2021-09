FC Bayern gegen RB Leipzig: Coman und Tolisso fallen aus

Wie Trainer Julian Nagelsmann am Freitag mitteilte, soll der Franzose seine muskulären Probleme erst vollständig auskurieren und dann sorgfältig wieder aufgebaut werden.

Für das Bundesligaspiel am Samstag bei RB Leipzig (18.30 Uhr) fällt Tolisso ebenso aus wie für die Auftaktbegegnung in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr) beim FC Barcelona.