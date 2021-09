Uwe Krupp: Kölner Haie würden ohne ihre Fans nicht mehr in der DEL spielen

Zum Auftakt der DEL-Saison äußert sich Kölns Trainer Uwe Krupp zur angespannten finanziellen Situation der Haie. Für die neue Saison hat der Coach trotzdem hohe Erwartungen an sein Team.

Am Donnerstagabend hat die neue Saison der PENNY DEL begonnen - mit dem S ieg des EHC Red Bull München bei Titelverteidiger Eisbären Berlin .

Einen Tag später starten dann auch die Kölner Haie gegen den Vorjahresfinalisten Grizzyls Wolfsburg in die neue Saison (ab 19.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) .

Die Jahre, in denen die Haie vor der Saison zu den Favoriten auf den Titel gehörten, sind vorbei. Zu sehr ist er Traditionsklub durch die Corona-Pandemie finanziell gebeutelt.

Krupp spricht Klartext

Cheftrainer Uwe Krupp erklärt, wie schlecht es um die Haie in der vergangen Saison wirklich stand. „Sprechen wir Klartext – die Haie würde es ohne die Unterstützung der Dauerkarten-Inhaber, unserer Sponsoren, individueller Spenden und grundsätzlich einem Zeichen der Kölner Sportfans nicht mehr in der DEL geben“, sagte Krupp in der Bild.