Frage: Leonie, du befindest dich gerade bei der EM in Montpellier. Wie fühlt sich das an, zwischen zwei Wettkampftagen die Auszeichnung als „Sport-Stipendiatin des Jahres“ überreicht zu bekommen?

Meyer: Ich freue mich riesig, dass meine Leistung im Studium und Sport so geehrt wird, stellvertretend für alle studierenden Spitzenathleten, die das Deutsche Bank Sport-Stipendium erhalten. Denn wir können uns nicht über den Sport finanzieren und sind deshalb sehr dankbar, dass wir diese Förderung bekommen. Es ist mir aber auch wichtig zu zeigen, dass es möglich ist, ein so anspruchsvolles Studium der Humanmedizin mit Leistungssport zu kombinieren. Es kostet sehr viel Kraft, Zeit und Entbehrungen. Aber es ist möglich, und man ist danach super stolz auf sich, dass man das geschafft hat.

Meyer: Definitiv. Ich stehe jetzt hier mit ihnen in einer Reihe und will auf jeden Fall zeigen, dass ich diese Ehrung verdient habe. Für die Zukunft will ich nochmal eine Schippe draufsetzen bei meinen sportlichen Leistungen.

Meyer: Ich muss ehrlich sagen, die sportliche Vorbereitung war minimal. Das liegt aber nicht nur an der Geburt unseres Sohnes, sondern daran, dass ich mich gerade auf mein zweites Staatsexamen vorbereite, für das man wahnsinnig viel lernen muss. Das war aber so geplant, und es hat auch bis hierher ganz gut geklappt.

Meyer: Nach meinem hoffentlich bestandenen Examen im Oktober findet wenige Tage später die Weltmeisterschaft auf Sardinien statt. Ab dann werde ich mich voll auf den Sport konzentrieren. Mein Partner nimmt die kommenden sechs Monate Elternzeit, dann starten wir einen Familien-Roadtrip. Unsere Wohnung haben wir bereits aufgegeben, so dass wir in unserem Van viel in Europa und in guten Trainingsgefilden, auch vor Marseille, dass 2024 das Segelrevier sein wird, unterwegs sein werden. Mein großes Ziel ist es, bei den Olympischen Spielen mit Kind und als angehende Ärztin auf dem Treppchen zu stehen.