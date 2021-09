Lionel Messi nach Gala in Tränen aufgelöst - überholt Pelé

Mega-Party! So feiert Argentinien den Triumph von Messi und Co.

Messi liefert mal wieder Weltklasse ab

Messi findet „inneren Frieden“ nach „schwerstem“ Titel

Schon vor dem Spiel hatte er bei ESPN verraten, was es ihm bedeutet: „Ich habe nun den inneren Frieden, diesen Traum wahr gemacht zu haben - was mir so viele Male versagt geblieben ist.“ Der Sieg in der Copa sei von allen Titel-Erfolgen der „schwerste“ gewesen.