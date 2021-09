FC Bayern: PK mit Julian Nagelsmann vor Leipzig-Duell im LIVETICKER

Julian Nagelsmann trifft mit dem FC Bayern am Samstag auf Ex-Klub RB Leipzig. Die Pressekonferenz vor dem Top-Duell zum Nachlesen.

Der Trainer des FC Bayern gastiert mit seiner neuen Mannschaft am Samstagabend bei RB Leipzig ( RB Leipzig - FC Bayern ab 18.30 Uhr im LIVETICKER ), wo er bis Sommer tätig war (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga) .

Vor dem Duell sprach Nagelsmann auf der Pressekonferenz über Personalsorgen, seine Zeit in Leipzig, den Auftakt in der Champions League in Barcelona, Leroy Sané - und den erwarteten Empfang bei der Rückkehr. Die PK zum Nachlesen.