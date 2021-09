Formel 1: Sebastian Vettel lässt Zukunft bei Aston Martin offen

Die wichtigsten Fakten zum Jubiläums-Rennen in Monza

Sebastian Vettel spricht vor dem Grand Prix in Monza über seine Zukunft bei Aston Martin. Ein Rücktritt des viermaligen Weltmeisters nach der Saison scheint möglich.

Vor dem Grand Prix der Formel 1 in Monza wich der Heppenheimer einer Frage eines Journalisten nach der Zukunft bei Aston Martin in der nächsten Saison aus.

Vettel kündigt Entscheidung an

Teamchef Otmar Szafnauer sprach zuletzt von „Deadlines“, die näherrücken. Auch der Boss schließt also ein Vettel-Aus bei Aston Martin wohl nicht aus.

Vettel fügte angesprochen auf Optionen im Kontrakt nur an: „Ich habe nie viel über Verträge gesprochen. Ich glaube, so steht es ja auch im Vertrag drin, dass man nicht darüber reden soll. Tut mir also leid, aber ich kann da nicht weiter ins Detail gehen.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)