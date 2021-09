Anzeige

Sorge um WWE-Legende Triple H nach Herz-OP Herz-OP: Sorge um WWE-Star Triple H

WWE-Hall of Famer Triple H bei seinem Ringeinzug © WWE

Marcus Hinselmann

WWE machte diese Woche Schlagzeilen durch die Nachricht, dass sich die Legende Triple H einer Operation am Herzen unterzogen hat.

Paul „Triple H“ Levesque musste sich letzte Woche einer Operation am Herzen unterziehen.

Dies meldete WWE nun über ihren offiziellen Twitter-Account. In der Mitteilung heißt es, dass sich der King of Kings nach einem Vorfall, der das Herz betraf, in das Krankenhaus Yale New Haven einweisen ließ. Die Ursache sei ein genetisches Herzproblem. Glücklicherweise sei mit einer vollständigen Genesung zu rechnen.

Anzeige

Die Wrestling-Welt schickt Genesungswünsche

Diese besorgniserregende Nachricht zog ein Echo aus der kompletten Welt des Wrestlings nach sich. So wandten sich Wrestler aus WWE und aus anderen Promotionen mit Genesungswünschen and Paul Levesque. Welch hohes Ansehen Triple H bei ehemaligen und aktiven NXT-Wrestlern besitzt, kann man diversen Interviews entnehmen. So schwärmt beispielsweise auch der Deutsche Alexander Wolfe in Heelturn, dem SPORT1 Wrestling Podcast von Levesque.

Auch SPORT1 wünscht eine schnelle und vollständige Genesung.

Erfolgreiche Karriere vor und hinter den Kulissen

Er ist ein 14-maliger WWE/ World Heavyweight-Champion und gewann in der größten Wrestling-Promotion alles, was es zu gewinnen gibt. Mittlerweile ist er mit der Gruppierung D-Generation X außerdem Teil der firmeneigenen Hall of Fame. 2003 heiratete der Cerebal Assassin Stephanie McMahon. Dadurch wurde WWE-CEO Vince McMahon zu seinem Schwiegervater.

Paul Levesque tritt mittlerweile nur noch sehr vereinzelt im Ring auf. Letztmalig am 11.Januar 2021 in einem Street Fight gegen Randy Orton. Seine Hauptfunktion findet mittlerweile hinter den Kulissen statt. Dort ist er als Executive Vice President für Talent Strategy Development und als COO tätig. In dieser Funktion hat er das Sagen über den Drittkader NXT und den Europakader NXT UK. Nach einigen Umwälzungen bei NXT scheint seine Machtstellung dort allerdings am wanken zu sein.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Anzeige