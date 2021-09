FC Bayern München holt Lovro Zvonarek

Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag bekannt gab, wechselt Lovro Zvonarek im kommenden Sommer nach München (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker) .

Der 16 Jahre alte Kroate kommt vom Erstligisten Slaven Belupo. Er hat am Donnerstag in München den Medizincheck absolviert und einen langfristigen Vertrag unterschrieben.

„Lovro war im Frühjahr bei uns am Campus zum Probetraining. Nicht erst seit diesen Tagen sind wir überzeugt von seinem großen Entwicklungspotenzial und freuen uns sehr, dass er sich für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden hat“, sagte Campus-Leiter Jochen Sauer auf der Homepage der Münchner.

Zvonarek wird mit Modric verglichen

„Der FC Bayern ist einer der größten und erfolgreichsten Vereine der Welt. Hier in Zukunft spielen und dieses Trikot tragen zu können, erfüllt mich mit Stolz. Und es spornt mich zusätzlich an, jeden Tag hart an mir zu arbeiten“, meinte Zvonarek.