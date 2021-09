US Open: Emma Raducanu folgt Leylah Fernandez in das Finale

Nach Leylah Fernandez zieht auch Emma Raducanu überraschend in das Finale der US Open ein. Raducanu lässt Gegnerin Maria Sakkari im Halbfinale keine Chance.

„Ich wollte das Finale wirklich so, so sehr erreichen“, sagte Fernandez: „Auch Aryna wollte es. Ich weiß gar nicht, wie der letzte Ball reingegangen ist.“ Raducanu meinte: „Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin eine Qualifikantin, habe vom Papier her also keinen Druck im Finale.“