NFL: Tom Brady führt Tampa Bay Buccaneers zum Erfolg gegen Dallas Cowboys

Was für ein Drama!

„Wir haben gewonnen. Aber das war weit entfernt von der Perfektion. Es gibt vieles, was wir angehen müssen“, kommentierte Brady.

Brady bleibt in der Schlussphase cool

Dabei rochen die Cowboys am Überraschungssieg und hatten selbst erst 1:29 Minuten vor dem Ende die Führung übernommen durch ein Fieldgoal von Greg Zuerlein aus 48 Yards.

Und Rob Gronkowski war mit zwei Touchdowns und 90 Yards ebenfalls in Bestform.

Prescott überragt bei Rückkehr

Prescott meldete sich damit eindrucksvoll zurück. In der vergangenen Saison hatte sich der 28-Jährige einen komplizierten Bruch des rechten Sprunggelenks zugezogen.

Auch in der Vorbereitung musste er mit einer Schulterverletzung pausieren und machte kein Testspiel.

Prescott: „Bin besser als vor der Verletzung“

Im Gegenteil: Er knüpfte direkt dort an, wo er vor seiner Horror-Verletzung aufgehört hatte. Zum vierten mal in seinen letzten sechs Starts schaffte er mehr als 400 Yards.

„Wenn man so viel Arbeit in die Reha und die Vorbereitung investiert wie ich in den letzten elf Monaten, um auf das Feld zurück zu kommen, dann bin ich nicht überrascht, wie ich da rausgegangen bin und gekämpft habe. Ich habe das Gefühl, dass ich ein besserer Spieler bin, als ich es war, als ich das Feld verließ“, gab Prescott selbstbewusst zu Protokoll.