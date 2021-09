Formel 1: Jenson Button äußert Kritik an Nikita Mazepin

Nachdem bereits am Samstag beim Qualifying Sebastian Vettel der Leittragende von Mazepins fahrerischen Eskapaden geworden war, erwischte es am Sonntag beim Rennen Mick Schumacher. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Jenson Button: Mazepin ist „viel zu aggressiv“

Für Button spiele es auch keine Rolle, dass Mazepin am Vortag im Qualifying entgegen des Plans von Schumacher überholt worden war. Dieser hatte die Renningenieure des gemeinsamen Rennstalls vorher zwar um Erlaubnis gebeten, diese Information sei aber nicht an Mazepin weitergeleitet worden. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

F1: Mazepin uneinsichtig - Button mit Kritik

„Und wenn es das tut, dann bist du im falschen Sport. Die Formel 1 ist ein gefährlicher Sport. Wenn er eine lange Karriere in der Formel 1 haben will, dann muss er seine Einstellung ändern“, kritisierte er und prangerte mangelnde Kommunikation und Teamgeist an: „Du musst sowas halt ausreden. Besprich die Probleme, und dann kommst du nächsten Tag an die Strecke, und es sollte ein neuer Tag sein. (...) Er hat einfach alles unternommen, damit sein Teamkollege hinter ihm bleibt.“