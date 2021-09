Handball-Bundesliga: Füchse Berlin siegen

Nach den Auftaktsiegen vom THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt starten auch die erwarteten Verfolger erfolgreich in die Handball-Saison.

Nach den Auftaktsiegen der Titelfavoriten THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt sind auch die erwarteten Verfolger um die Füchse Berlin erfolgreich in die Handball-Bundesliga gestartet.

Titelverteidiger THW Kiel war am Mittwoch mit einem 33:24 gegen HBW Balingen-Weilstetten souverän in die Saison gestartet, auch Herausforderer Flensburg siegte beim 31:18 in Minden standesgemäß.