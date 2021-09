2. Bundesliga: Warum der SV Sandhausen den Hamburger SV erneut ärgern kann

Letztlich stellt sich ja zum Samstags-Topspiel der 2. Liga ( ab 19.30 Uhr live im TV auf SPORT1 ) für HSV-Fans nur die eine Frage: „Wie hoch werden wir die schlagen?“ Das ist der simple gedankliche Mechanismus, wenn ein so großer Traditionsverein wie der Hamburger SV auf den vermeintlich kleinen SV Sandhausen trifft, dessen Name eben schon einen klaren Sieg suggeriert.

Sandhausen stellte dem HSV zuletzt zweimal ein Bein

Und genau das macht es für den scheinbaren Favoriten so richtig schwer. Das oben beschriebene Ungleichgewicht setzt sich als Anspruch in die Köpfe und wird zum Stressfaktor für Fans und Spieler.

Das kleine, niedliche Sandhausen hat nämlich dem großen, traditionsreichen HSV zuletzt zwei Mal kräftig in die Aufstiegssuppe gespuckt. Mit diesem Wissen gehen die Kurpfälzer am Samstag mit einem innerlichen Grinsen in das Duell gegen den mehrfachen Deutschen Meister, in diesem tollen Stadion vor bester Kulisse.