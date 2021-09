Anzeige

NFL: Das Powerranking 2021 mit Bucs, Chiefs, Bulls & Packers NFL-Ranking: Wer kann Brady stoppen?

Neue Saison, neuer Titel? Das sind Bradys Ziele mit den Bucs

SPORT1

Tom Brady will mit den Tampa Bay Buccaneers den Super Bowl verteidigen. Wer kann den Superstar stoppen? Das SPORT1-Powerranking zur NFL.

Tom Brady hat mit dem Super-Bowl-Triumph in der vergangenen Saison mit den Tampa Bay Buccaneers - der erste Ring ohne die New England Patriots und Headcoach Bill Belichick - seinen Status als größter Football-Spieler aller Zeiten bereits fest zementiert.

Eigentlich könnte der 44-Jährige nun beruhigt in den mehr als verdienten Ruhestand gehen. Doch der Quarterback hat noch nicht genug und will den zweiten Titel mit den Bucs angreifen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Anzeige

Wer kann Brady und Co. stoppen? Kommt es zur Neuauflage des diesjährigen Super Bowls gegen die Kansas City Chiefs? Und welche Überraschungsteams muss man im Auge haben?

SPORT1 macht vor dem Saisonstart das große Powerranking.

PLATZ 32 - HOUSTON TEXANS:

Trotz recht guter Ergebnisse in der Preseason: Die Texans werden um jeden Sieg, den sie in der regulären Saison holen, heilfroh sein. Das Team befindet sich im Radikalumbruch. Und dann müssen sie auch noch den Wirbel um Quarterback Deshaun Watson moderieren, der sich einer ganzen Reihe von Klagen wegen sexueller Übergriffe an Frauen gegenübersieht. Einstweilen wurde er aus dem Kader verbannt. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

PLATZ 31 - DETROIT LIONS:

Dass ein Rookie bei einem Team viel Spielzeit bekommt, ist in den meisten Fällen kein gutes Zeichen für das Team. So sieht es derzeit auch bei den Lions und Amon-Ra St. Brown aus. Der Deutsche dürfte als Slot-Receiver zwar häufig zum Einsatz kommen. Das liegt aber vor allem daran, dass die Lions – nicht nur auf dieser Position – unterdurchschnittlich besetzt sind.

undefined

PLATZ 30 - CINCINNATI BENGALS:

Ganze vier Spiele gewannen die Bengals in der vergangenen Saison. Dass sie diese Bilanz in diesem Jahr dramatisch verbessern werden, ist nicht zu erwarten. Dafür sind die Abgänge in der Verteidigung von Carl Lawson und William Jackson zu schmerzhaft und die AFC North mit den Baltimore Ravens und den Cleveland Browns zu stark besetzt.

PLATZ 29 - JACKSONVILLE JAGUARS:

Die Jaguars gehen mit Nummer-1-Pick Trevor Lawrence in die Saison. Die Preseason zeigte aber, dass sich der Rookie noch akklimatisieren muss – in seinem Team und in der NFL. Viel wird davon abhängen, wie schnell er mit seinen neuen Kollegen harmoniert. Wunderdinge sollte man jedenfalls in der ersten Saison noch nicht vom Quarterback-Juwel erwarten.

Anzeige

PLATZ 28 - NEW YORK JETS:

Die Jets bauen um Rookie-Quarterback Zack Wilson ihre Zukunft auf. Die Gegenwart jedoch sieht weniger rosig aus. Trotz mutmachender Erkenntnisse aus der Preseason: Es wäre schon ein Erfolg, wenn die Jets mehr Siege holen als in der Vorsaison. Damals waren es zwei. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

undefined

PLATZ 27 - CAROLINA PANTHERS:

Sam Darnold gehört nicht unbedingt zur Elite der Quarerback-Zunft in der NFL. Womit das größte Problem der Panthers schon genannt ist. Bei den Receivern sieht es mit Robby Anderson und D.J. Moore gar nicht so schlecht aus. Aber ob das reicht, um höheren Ansprüchen zu genügen? Eher nicht.

PLATZ 26 - ATLANTA FALCONS:

Matt Ryan ist zweifellos besser als er es in der vergangenen Saison oft zeigen konnte. Dennoch überwiegen beim Team aus Georgia die skeptischen Stimmen. Was daran liegt, dass es in vielen Bereichen eben schlechter ist als Quarterback Ryan. Selbst wenn der mal nicht in Bestform ist.

PLATZ 25 - PHILADELPHIA EAGLES:

Die Zeit von Carson Wentz ist endgültig vorbei in Philly. Ob sein Nachfolger Jalen Hurts die Eagles schon in dieser Saison zu einem Höhenflug ansetzen lässt, ist allerdings fraglich. Dazu müsste er sich vor allem im Passspiel enorm steigern. Immerhin hat das Team mit DeVonta Smith nun wieder einen passablen Nummer-1-Receiver.

PLATZ 24 - NEW YORK GIANTS:

Bis im Big Apple mal wieder groß gefeiert werden kann, wird es noch eine Weile dauern. Denn neben den Jets gehören auch die Giants eher zum Klein-Gemüse der NFL. Trotz einiger hoffnungsvoller Drafts und Trades dürfte das Erreichen der Playoffs das Höchste der Gefühle sein.

PLATZ 23 - LAS VEGAS RAIDERS:

Bei den Raiders hängt viel davon ab, ob Quarterback Derek Carr seine famose letzte Saison in dieser Spielzeit bestätigen kann. Wenn ja, dürften sie ein ernstzunehmender Playoff-Kandidat sein. Wenn nicht, droht das frühe Ende aller Postseason-Hoffnungen.

Anzeige

PLATZ 22 - DENVER BRONCOS:

Ob es die richtige Entscheidung war, Teddy Bridgewater dem jungen Quarterback Drew Lock vorzuziehen, bezweifeln viele Experten. Mit seiner Erfahrung aber könnte der 28-Jährige dem Team durchaus guttun. Die Defense ist ohnehin über alle Zweifel erhaben und gehört zu den besten, die die NFL zu bieten hat.

PLATZ 21 - CHICAGO BEARS:

In Illinois wachsen die Erwartungen an die neue Saison nicht ins Unermessliche, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das hat auch was damit zu tun, dass die große Quarterback-Hoffnung Justin Fields verletzungsbedingt die erste Phase der Saison auf jeden Fall verpassen wird. Vermutlich die gesamte Spielzeit muss Offensive Tackle Teven Jenkins nach einer Rücken-OP aussetzen. Keine guten Voraussetzungen vor dem Saisonstart.

undefined

PLATZ 20 - WASHINGTON FOOTBALL TEAM:

Die Blicke sind auf Quarterback Ryan Fitzpatrick gerichtet. Kann er das Football Team in die Playoffs führen? Washington war in der letzten Saison defensiv stark, wurde aber durch schwaches Passspiel gebremst. Mit Curtis Samuel, der in der Free Agency als Allrounder für die Offensive verpflichtet wurde, soll neuer Schwung in die Offense kommen. Allerdings laborierte der Wide Receiver zuletzt noch an einer Leistenverletzung. Ob es für den Saisonstart reicht, wollte Coach Ron Rivera nicht verraten.

PLATZ 19 - DALLAS COWBOYS:

Die Cowboys gehen als Favorit in die letztes Jahr so schwache NFC East und hoffen auf die Rückkehr von Dak Prescott nach seiner Verletzung. Sicherlich wird der Quarterback die Offensive ankurbeln. Die große Frage ist eher, ob Dallas genug gearbeitet hat, um eine Defense zu verbessern, die letzte Saison auf Platz 29 rangierte.

PLATZ 18 - ARIZONA CARDINALS:

Die Cardinals haben mit Kyler Murray einen starken Quarterback und J.J. Watt hat das Potenzial, die Defense zu stabilisieren. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Defensive End fit bleibt. Malcolm Butler überraschte letzte Woche mit einem unerwarteten Rücktritt. Er hinterlässt eine beunruhigende Lücke in der Secondary.

Großer Freude bei Drew Brees! Der Quarterback der New Orleans Saints warf gegen die Indianapolis Colts vier Touchdowns und katapultierte sich damit an die Spitze des All-Time-Rankings © Getty Images Erst am Vortag hatte Tom Brady Brees zwischenzeitlich überholt. "Deine Rekorde werden hart zu brechen sein. Aber den Versuch ist es wert", schrieb Brady auf Twitter mit einem Zwinkersmiley © Getty Images Doch wer liegt zwischen den aktiven Legenden? Und wer kann noch nach vorne kommen? SPORT1 zeigt die 20 größten TD-Giganten im Ranking © SPORT1-Montage: Getty Images/iStock PLATZ 20 - SONNY JURGENSEN (255): Sowohl bei den Philadelphia Eagles (1957 - 1963) als auch bei den Washington Redskins (1964 - 1974) trug sich Jurgensen in die Geschichtsbücher ein. Trotz zahlreicher Quarterback-Rekorde konnte der Viertrundenpick aber keines seiner beiden Teams zu großen mannschaftlichen Erfolgen führen © Imago Anzeige PLATZ 19 - MATTHEW STAFFORD (256): Einer von aktuell acht aktiven Spielmachern unter den Top 20. In der laufenden Saison plagen den Star der Detroit Lions einige Verletzungsprobleme. Stafford ist aber seit Jahren ein ausgezeichneter Quarterback - auch wenn der große Playoff-Wurf noch fehlt © Getty Images PLATZ 18 - DAVE KRIEG (261): Seinen Durchbruch in der NFL schaffte Krieg bei den Seattle Seahawks - und das als ungedrafteter Spieler. 1984 warf er 32 Touchdowns für die Franchise von der Westküste, insgesamt kommt er auf 261. Nach 19 Jahren und insgesamt sechs NFL-Stationen beendete Krieg 1998 seine Karriere bei den Tennessee Oilers © Getty Images PLATZ 17 - JOE MONTANA (273): Die ultimative 49ers-Legende. In 13 Jahren führte Montana San Francisco zu vier Super-Bowl-Siegen, wurde dabei dreimal zum Super-Bowl-MVP gewählt und warf keine Interception. 240 Touchdownpässe brachte "Joe Cool" im 49ers-Trikot an seine Teamkollegen, zum Karriere-Ausklang legte er für die Chiefs nach © Getty Images PLATZ 16 - VINNY TESTAVERDE (275): Testaverdes 275 Touchdownpässe reichen für Platz 16. Der Nummer-1-Pick des Jahres 1987 musste sich zu Beginn seiner Karriere viel Spott gefallen lassen, entwickelte sich dann aber zu einem der besten Quarterbacks der NFL. 1996 und 1998 wurde er für den Pro Bowl nominiert © Getty Images Anzeige PLATZ 15 - JOHNNY UNITAS (290): Unitas (211 Spiele) revolutionierte das Passspiel der NFL. Bis zu Peyton Manning galt die legendäre Nummer 19 als Inbegriff der Colts, die damals noch in Baltimore spielen. "Johnny U" war auch für seinen unverwechselbaren Haarschnitt berühmt. Grandpa aus den "Simpsons" ist davon überzeugt, dass man nach diesem Haarschnitt "die Uhr stellen kann" © Getty Images PLATZ 14 - WARREN MOON (291): Moon (208 Spiele) erlangte neben der sportlichen auch gesellschaftliche Bedeutung. Der frühere Houston-Oilers-Star war in den frühen 1980er-Jahren der erste afro-amerikanische Spielmacher der absoluten Spitzenklasse. Mit 291 erfolgreichen Pässen in die Endzone belegt Moon Rang 13 © Getty Images PLATZ 13 - CARSON PALMER (294): Palmer verabschiedete sich 2017 in den Ruhestand. Der Nummer-1-Pick des Jahres 2003 startete seine Karriere bei den Cincinnati Bengals, trug danach auch noch die Trikots der Oakland Raiders und Arizona Cardinals. Beim Team aus Glendale erlebte Palmer noch einmal einen zweiten Frühling, spielte 2015 (35 TDs, 4671 Yards) die beste Saison seines Lebens © Getty Images PLATZ 12 - JOHN ELWAY (300): Vor Palmer liegt Elway. Die Broncos-Legende legte nach 234 Saisonspielen den perfekten Abgang hin. Mit zwei Super Bowls und genau 300 Touchdowns verabschiedete sich Elway in den Ruhestand. Einige seiner besten Anspiele warf der bewegliche Regisseur sogar noch im Fallen © Getty Images Anzeige PLATZ 11 - MATT RYAN (319): Der zweite noch aktive Spieler im Ranking. Bekannt ist "Matty Ice" für seine Nervenstärke. Der Franchise-Quarterback der Atlanta Falcons (seit 2008) dürfte noch einige Touchdowns folgen lassen: Erst im Sommer 2018 unterschrieb der 33-Jährige einen neuen Fünfjahresvertrag bei den Falcons über 150 Millionen Dollar © Getty Images PLATZ 10 - FRAN TARKENTON (342): Platz zehn belegt der vielleicht aufregendste Spielmacher aller Zeiten. In einer Zeit, als Pässe die Ausnahme waren, warf Tarkenton 342 Touchdowns in 246 Partien. Im Trikot der Minnesota Vikings erlebte er zwischen 1961 und 1978 - abgesehen von einem Abstecher zu den Giants - seine Glanzzeit © Getty Images PLATZ 9 - AARON RODGERS (362): Dann kommt ein noch aktiver Superstar der Neuzeit. Rodgers ist seit 2005 das Gesicht der Green Bay Packers und hat sich seitdem zum legitimen Nachfolger von Brett Favre entwickelt, der in diesem Ranking allerdings noch vor Rodgers liegt. Rodgers könnte 2019 sogar noch auf Rang sieben springen © Getty Images PLATZ 8 - BEN ROETHLISBERGER (363): "Big Ben" begann seine beeindruckende NFL-Karriere ein Jahr vor Rodgers, wird seinen Platz aber noch in der aktuellen Saison räumen müssen. Dafür hat der Spielmacher der Steelers ihm einen Super Bowl voraus. Mit 23 ist er zudem der jüngste Super-Bowl-QB aller Zeiten © Getty Images Anzeige PLATZ 7 - ELI MANNING (366): Zwar hat der jüngere Manning mit zwei Super-Bowl-Ringen einen mehr vorzuweisen als sein Bruder - in Sachen Touchdowns wird er dem vier Jahre älteren Peyton aber nicht mehr das Wasser reichen können. Immerhin rangiert der Giants-Quarterback aber weiter in den Top Ten, obwohl ihm Daniel Jones inzwischen den Rang abgelaufen hat © Getty Images PLATZ 6 - PHILIP RIVERS (395): Der drittbeste aktive Spielermacher in dieser Kategorie. Weil Rivers nicht gerade ein Mann großer Töne ist, fliegt die Chargers-Legende oft unter dem Radar. Seine bislang 395 Touchdownpässe sprechen aber für sich - genauso wie acht Pro-Bowl-Nominierungen. Nur in den Playoffs wollte es mit den Chargers nie klappen © Getty Images PLATZ 5 - DAN MARINO (420): Eine der beliebtesten aber auch tragischsten Figuren der Historie ist aktuell Fünfter. Marino warf insgesamt 420 Touchdowns und dominierte in seiner Glanzzeit für die Dolphins. Bereits 1984 gelangen ihm in einer Saison 5000 Yards - eine Marke, die erst 2008 wieder erreicht wurde. Trotzdem blieb "Dan The Man" ein Super-Bowl-Erfolg verwehrt © Getty Images PLATZ 4 - BRETT FAVRE (508): Mit unglaublichen 508 Touchdown-Pässen war Favre lange vorn, doch kein Rekord ist für die Ewigkeit. Der "Gunslinger" erlebte in seinen 16 Jahren mit den Green Bay Packers seine beste Zeit und lief in insgesamt 302 NFL-Spielen auf. Der eher unwürdige Abgang bei den Minnesota Vikings tut seiner Karriere keinen Abbruch, schließlich gewann er mit den Packers 1997 den Super Bowl © Getty Images Anzeige PLATZ 3 - TOM BRADY (538): Der Patriots-Star musste Brees wieder an sich vorbeiziehen lassen, kündigte ihm aber den Kampf an. Auch im Alter von 42 Jahren und nach fünf Super-Bowl-Siegen hat er noch lange nicht genug. Sein Vertrag bei den Patriots läuft allerdings aus. Wechselt er wirklich? Nächste Woche wird er erstmal seinen alten Rivalen verdrängen... © Getty Images PLATZ 2 - PEYTON MANNING (539): Mit 539 Touchdownpässen thronte Peyton Manning lange an der Spitze. Seinen Rekord bei den Passing-Yards (71.940) musste er 2018 aber schon an Brees abtreten. Am Legendenstatus des Colts- und Broncos-Stars, der seine Karriere 2015 mit seinem zweiten Super-Bowl-Sieg beendete, ändert das freilich nichts © Getty Images PLATZ 1 - DREW BREES (541): Das jüngste Mitglied im legendären 500er-Club. Seit 2006 lenkt Brees das Spiel der New Orleans Saints und führte sein Team 2009 zum Super-Bowl-Triumph. Auch mit 40 Jahren brillant. So viele Passing Yards wie Brees hat kein anderer Quarterback auf dem Konto - nun liegt er auch bei den Touchdowns ganz vorne © Getty Images

PLATZ 17 - MINNESOTA VIKINGS:

Das Team ist gut genug, um den Sprung in die Playoffs zu schaffen, aber nicht viel besser als das. Der Verlust von Tight End Irv Smith Jr. ist beträchtlich und die Offensive Line ist an den entscheidenden Stellen unerfahren. Minnesota ist darauf angewiesen, dass die vier Kernspieler in der Offense - Kirk Cousins, Dalvin Cook, Justin Jefferson und Adam Thielen - gesund bleiben und auf höchstem Niveau spielen.

Anzeige

PLATZ 16 - INDIANAPOLIS COLTS:

Beim Team aus Indiana war das größte Problem in der Preseason die mangelnde Impfbereitschaft, gerade auch unter den Superstars wie Quarterback Carson Wentz. Mittlerweile soll die Quote geimpfter Spieler zwar über 80 Prozent gestiegen sein. Doch die Sorge vor einem Corona-Ausbruch unter den Impf-Verweigerern bleibt. Denn im schlimmsten Fall droht dann sogar eine Niederlage am grünen Tisch. Können sie dieses Horror-Szenario vermeiden, sollten die Colts um einen Playoff-Platz mitspielen können.

PLATZ 15 - NEW ORLEANS SAINTS:

Das Team der Saints weist so viele Fragezeichen auf wie vielleicht noch nie zuvor in der langen und erfolgreichen Amtszeit von Sean Payton. Nachdem Drew Brees im März seine Karriere beendet hat, muss sich die Offense umstellen. Jameis Winston zieht von nun an die Fäden auf der Quarterback-Position. Die zahlreichen Abgänge im letzten Jahr treffen New Orleans hart, aber falls Winston unter Payton funktioniert, könnten die Saints auch zu den positiven Überraschungen zählen.

undefined

PLATZ 14 - MIAMI DOLPHINS:

Alle Augen sind auf Tua Tagovailoa gerichtet. Wenn der Hawaiianer den erhofften nächsten Schritt machen kann, besteht die Chance auf die Playoffs. Zur Verstärkung wurden dem jungen Quarterback mit den Neuzugängen Will Fuller und Jaylen Waddle noch zwei Waffen zur Seite gestellt. Und auch eine Top-Defense wird er an seiner Seite haben.

PLATZ 13 - NEW ENGLAND PATRIOTS:

Nach der überraschenden Entlassung des ehemaligen Starspielers Cam Newton wurde Mac Jones für eine starke Preseason mit dem Job als Quarterback Nummer 1 belohnt. Der 23-Jährige hat große Ähnlichkeiten mit der Franchise-Ikone Tom Brady. Es bleibt die Frage, ob der Youngster, der gerade erst vom College kommt, die Mannschaft um den Deutschen Jakob Johnson zum Erfolg führen kann. Coach Bill Belichick scheint Jones jedenfalls als New Englands Brady-Nachfolger zu sehen und setzt großes Vertrauen in ihn.

undefined

PLATZ 12 - LOS ANGELES CHARGERS:

Die Chargers gingen als die großen Gewinner aus der Preseason hervor und sind ohne den Verlust einer ihrer Stars durch den Sommer gekommen. Brandon Staley, der junge Coach, dessen Defense in aller Munde war, hat sein Team außerdem mit Corey Linsley, Rashawn Slater und Asante Samuel namhaft verstärkt.

PLATZ 11 - TENNESSEE TITANS:

Eine unterdurchschnittliche Defense hat die Titans in den letzten beiden Spielzeiten von einem Super-Bowl-Run abgehalten, aber es gibt Grund zur Annahme, dass sich das Team in diesem Bereich endlich verbessert hat. Tennessee holte Bud Dupree und Janoris Jenkins in der Free Agency und nutzte den Draft, um die Cornerbacks Caleb Farley und Elijah Molden zu verpflichten. Gleichzeitig kamen ein paar andere personelle Verluste hinzu, die Titans bleiben aber ein starker Playoff-Anwärter.

Anzeige

Topfavoriten und große Hoffnungen: Alle Infos zur neuen NFL-Saison

PLATZ 10 - PITTSBURGH STEELERS:

Die Verteidigung der Steelers ist stark und die Rückkehr von Quarterback Ben Roethlisberger nach seiner Verletzung stärkt den Passangriff des Teams. Mit 38 Jahren blieb er zuletzt allerdings einen Tick hinter seiner üblichen Effizienz zurück. Schwere personelle Verluste in der Offseason machen den Steelers das Leben schwer, aber sie dürften trotzdem wie immer ganz vorne mitmischen.

PLATZ 9 - SAN FRANCISCO 49ERS:

Es wird interessant zu sehen sein, ob Jimmy Garoppolo die Saison als Quarterback durchhält oder ob Coach Kyle Shanahan doch irgendwann auf Rookie Trey Lance setzen wird. Mit Deebo Samuel, der über die Hälfte der vergangenen Saison verpasste, George Kittle und Raheem Mostert kehren wichtige Stützen in der Offense zurück und auch die Defense hat mit Nick Bosa nach einer Verletzung ihren wichtigsten Spieler wieder.

Kaum eine Sportliga hat einen so großen Durchlauf wie die NFL. Verschleiß und Konkurrenzkampf beenden Karrieren mitunter früh - und wer heute noch mit einer legendären Aktion oder einer starken Saison gefeiert wird, kann morgen schon komplett von der Bildfläche verschwunden sein © SPORT1-Grafik/Getty Images Superstars wie David Johnson oder Kareem Hunt drohen von der Wucht der Gegenwart und Zukunft verschluckt zu werden, die eigene Vergangenheit ist plötzlich nichts mehr wert. SPORT1 blickt auf die größten One-Hit-Wonder der NFL-Geschichte © Getty Images RANG 20 - JOE FLACCO (Baltimore Ravens): Im Jahr 2015 war der Quarterback im Super Bowl XLVII noch MVP gegen Gegenüber Colin Kaepernick und die San Francisco 49ers. Es folgte ein teurer Vertrag, an den seine Klasse aber nicht heran kam. Nie erreichte Flacco ein QB-Rating über 94, in seiner einzigen Saison über 4000 Yards warf er 15 Interceptions bei nur 20 Touchdowns © Getty Images RANG 19 - ROB JOHNSON (Jacksonville Jaguars): Der Spielmacher glänzte in der Saison 1997 für die Jags, wurde anschließend jedoch verletzungsbedingt von Mark Brunell ersetzt. "RoboSack" - wie er später genannt wurde - ging ein Jahr später für einen Erstrundenpick zu den Buffalo Bills getradet. Kam in seiner NFL-Zeit aber nie über 12 TDs oder 2200 Yards in einer Saison © Getty Images Anzeige RANG 18 - BARRY FOSTER (Pittsburgh Steelers): Der Running Back wurde 1992 zum Starter bei den Steelers und absolvierte eine grandiose Saison mit 1.690 Rushing Yards und elf Touchdowns. Zwölfmal kam er auf über 100 Yards im Spiel, damit stellte er den NFL-Rekord von Eric Dickerson ein. Versank danach schnell in der Bedeutungslosigkeit © Getty Images RANG 17 - CHRIS MATTHEWS (Seattle Seahawks): Im Super Bowl XLIX (2015) verbuchte der Receiver seine ersten vier NFL-Catches (109 Yards) und zwei Touchdowns (mit den ersten beiden Pässen). Quarterback Russell Wilson hatte vorher die gesamte Saison nicht einmal in seine Richtung geworfen - tat er danach auch nicht mehr © Getty Images RANG 16 - DON MAJKOWSKI (Green Bay Packers): Der Quarterback erhielt 1989 den Posten als Starter und glänzte sogleich mit 4300 Yards und 27 Touchdowns. "The Majik Man" erlitt dann 1992 einen Bänderriss am Knöchel und wurde von einem gewissen Brett Favre ersetzt, der bis 2007 in jedem Spiel der Packers als Starter fungierte © Getty Images RANG 15 - CHRIS BORLAND (San Francisco 49ers): Der Linebacker beendete nach einer starken Rookie-Saison 2014 mit 108 Tackles, zwei Interceptions und einem eroberten Fumble samt Wahl ins All-Rookie-Team seine Karriere - aus Angst vor Hirnschäden. Bis heute ist er ein Kritiker der NFL-Politik in Sachen Gehirnerschütterungen © Getty Images Anzeige RANG 14 - DESMOND HOWARD (Green Bay Packers): Wurde als Receiver von den Washington Redskins 1992 gedraftet, machte aber Karriere als Returner. Wurde beim Super Bowl XXXI (1996) als erster Special Teamer der Final-Geschichte zum MVP für die Packers. Als Passfänger trat Howard jedoch nie in Erscheinung © Getty Images RANG 13 - LARRY BROWN (Dallas Cowboys): Wurde mit zwei Interceptions im Super Bowl XXX (1995) gegen die Pittsburgh Steelers zum MVP gewählt. Ging anschließend zu den Oakland Raiders und unterschrieb einen äußerst lukrativen Vertrag. Brown kam allerdings nur noch zu einem einzigen NFL-Start © Getty Images RANG 12 - ROBERT EDWARDS (New England Patriots): Nach einer starken Rookie-Saison mit 1115 Yards und 12 Touchdowns zerstörte sich der Running Back beim Pro Bowl 1999 in einem Flag-Football-Spiel das Knie komplett © Getty Images Mehrere Bänderrisse, Nervenschäden und Verletzungen der Arterien hätten fast zu einer teilweisen Bein-Amputation geführt. Er spielte sogar wieder Football (2002 bei den Dolphins, danach in der CFL), war aber nicht wiederzuerkennen © Getty Images Anzeige RANG 11 - TIM TEBOW (Denver Broncos): "Gottes Quarterback" löste 2011 die Tebow-Mania aus, weil er in Denver als Rookie nach fünf Spielen den Starter-Job übernahm, sein Team in die Playoffs führte und in der Wild-Card-Round für 314 Yards warf, inklusive Walk-off-Touchdown über 80 Yards gegen die Steelers © Getty Images Trotzdem holten die Broncos 2012 Peyton Manning, der religiöse Tebow startete nach einem Trade zu den New York Jets noch zwei Spiele - und spielte danach nie mehr in der NFL und versicht sich aktuell mehr schlecht als recht im Baseball © Getty Images RANG 10 - JEROME HARRISON (Cleveland Browns): Der Running Back schaffte in seiner Karriere gerade einmal einen Schnitt von 150 Yards pro Saison, lief 2009 gegen die Chiefs aber plötzlich für 286 Yards (bis heute dritthöchster Rush-Wert der NFL-Geschichte), insgesamt gelangen ihm über drei Spiele damals 561 Yards © Getty Images 2012 entdeckten Ärzte einen Hirntumor bei Harrison, bei der folgenden OP bildete sich ein Blutgerinnsel in seinem Gehirn - kurzzeitig befürchteten Ärzte gar, er könnte gelähmt sein. In der NFL spielte er danach nie wieder © Getty Images Anzeige RANG 9 - DREW BENNETT (Tennessee Titans): Der Receiver fing 2004 für die Titans 1247 Yards und elf Touchdowns. Mit acht Receptions in der Endzone in nur drei Spielen stellte er einen NFL-Rekord ein, der noch immer gilt. Unterschrieb kurz danach einen Millionen-Deal und schrieb nie mehr sportliche Schlagzeilen © Getty Images RANG 8 - ICKEY WOODS (Cincinnati Bengals): Als Rookie führte der Running Back die Liga 1988 mit 1.066 Yards und 15 Touchdowns an und ging auch mit seinem Touchdown-Tanz, dem "Ickey Shuffle", in die Geschichte ein. Nach einem Kreuzbandriss im zweiten Saisonspiel 1989 und einer weiteren schweren Knieverletzung 1991 spielte er nie wieder © Getty Images RANG 7 - GREG COOK (Cincinnati Bengals): Der legendäre Bill Walsh prognostizierte dem Quarterback eine grandiose Zukunft, seine erste Saison 1969 krönte er mit dem Rookie of the Year Award. Verletzte sich dabei allerdings an der Schulter und benötigte eine Operation. Dabei entdeckten die Ärzte auch einen Bizepsriss. Nach zahlreichen OPs beendete er seine Karriere, ein Comeback-Versuch 1973 endete früh © Getty Images RANG 6 - ROBERT GRIFFIN III (Washington Redskins): Der Quarterback wurde 2012 nach einer Traumsaison vor Andrew Luck zum Neuling des Jahres gewählt. Verdrehte sich in den Playoffs des Knie, wurde dennoch angeschlagen eingesetzt und verheizt. Ließ sich dann an den Kreuzbändern operieren und war nie wieder derselbe © Getty Images Anzeige RANG 5 - PEYTON HILLIS (Cleveland Browns): In sieben Jahren NFL wurde Hillis nur 2010 auffällig - aber wie! 1177 Yards und 11 Touchdowns machten den Running Back nicht nur im Fantasy Football zu einem Star. An Super-Bowl-MVP Aaron Rodgers und Quarterback-Sensation Michael Vick vorbei landete er sogar auf dem Madden-Cover - der gleichnamige Fluch ereilte ihn sogleich. Bis 2014 schaffe er insgesamt nur noch rund 1200 Yards © Getty Images RANG 4 - TIMMY SMITH (Washington Redskins): Der Running Back brachte es in seiner Karriere gerade einmal auf 602 Rushing Yards und drei Touchdowns - 1988 im Super Bowl XXII (dem 1. Start seiner Karriere) wurde er mit 204 Yards und zwei Touchdowns zum Helden beim 42:10 über die Broncos. Tauchte nach Trainingsboykott in der nächsten Saison übergewichtig beim Team auf und wurde nie mehr relevant © Getty Images RANG 3 - JONAS GRAY (New England Patriots): Vier Touchdowns und 201 Yards in seinem erst vierten NFL-Spiel - der Running Back wurde 2014 über Nacht zum Star. Weil er wenige Tage danach ein Team-Meeting verschlief, war seine Karriere danach aber auch schon wieder beendet © Getty Images Der berüchtigte Pats-Coach Bill Belichick strafte Gray nach dem Regelverstoß brutal ab, gestatte ihm nur noch 20 Ballkontakte für den Rest der Saison. Beim Super-Bowl-Triumph in der gleichen Saison stand er nicht einmal im Kader und wurde im folgenden Sommer gefeuert © Getty Images Anzeige RANG 2 - MALCOLM SMITH (Seattle Seahawks): Beim Seahawks-Sieg im Super Bowl XLVIII (2014) terrorisierte die "Legion of Boom" Quarterback-Legende Peyton Manning und die Broncos © Getty Images Linebacker Smith wurde noch vor den Stars Richard Sherman, Kam Chancellor, Earl Thomas und Bobby Wagner MVP, nachdem er eine Interception über 69 Yards zum Touchdown trug und nach einem Fumble auch noch den Ball eroberte. Der Wandervogel spielte danach noch für vier Teams, geriet hinter den legendären Kollegen aber schnell in Vergessenheit © Getty Images RANG 1 - DAVID TYREE (New York Giants): Sein Helm-Catch 2008 im Super Bowl XLII ist gemeinsam mit dem Scorpion-Touchdown von Odell Bechkam jr. wohl eine der bekanntesten NFL-Szenen aller Zeiten © Getty Images Nachdem der Receiver der Giants (1,5 Catches pro Spiel in seiner Karriere) seinen Teil beitrug, Tom Brady und den Patriots die perfekte Saison zu vermasseln, fing er nie wieder einen Ball (Verletzung 2008 und fast nur Special Teams 2009) © Getty Images

PLATZ 8 - CLEVELAND BROWNS:

Nach dem Hype um die Browns wird von einem Rückschritt gesprochen, aber alles, was Cleveland in der letzten Saison zu einem Gewinnerteam gemacht hat, ist immer noch da - und ein gesunder Odell Beckham Jr. ist auch wieder im Einsatz. Die Browns haben wohl die beste Offensive Line in der NFL und sind gut gerüstet für die Schlacht in der AFC North.

PLATZ 7 - SEATTLE SEAHAWKS:

Seattle geht mit einer besseren Gesundheit, einer stärkeren Offensive Line und einer frischen Offensivphilosophie in die neue Saison. Zwischenzeitlich wurde spekuliert, dass QB Russell Wilson das Team verlassen könnte. Aber der 32-Jährige ist noch da und vielleicht wird der neue Offensive Coordinator Shane Waldron seine Talente noch besser in Szene setzen. Wenn Russell noch mehr Unterstützung als im letzten Jahr erhält, können die Seahawks weit kommen.

undefined

PLATZ 6 - LOS ANGELES RAMS:

Die Defense von L.A. wusste schon in der vergangenen Saison zu überzeugen. Schaffen es die Rams auch ihre Offense zu verbessern, ist der Super Bowl ein realistisches Ziel. Sean McVay setzt auf Wide Receiver DeSean Jackson. Der Veteran hat allerdings in den letzten zwei Jahren nur acht Spiele bestritten, da er sich mit Problemen an der Hüfte, dem Knöchel und einer Kniesehne herumgeschlagen hat. Es ist unwahrscheinlich, dass der 34-Jährige diese Saison ohne Verletzungen übersteht.

Anzeige

PLATZ 5 - BALTIMORE RAVENS:

Die Ravens gehen als Favoriten ins Rennen in der AFC North. Sie hatten in der vergangenen Saison das kompletteste Team der Liga und verbrachten die Offseason damit, die Mannschaft von Quarterback Lamar Jackson noch weiter zu verbessern. Jackson hat zwar 2020 nie ganz den gleichen Rhythmus gefunden wie in seiner MVP-Saison 2019, aber die Ravens verfügen dennoch über eine Top-Offense und gehören definitv zu den Anwärtern auf den Super Bowl.

PLATZ 4 - GREEN BAY PACKERS:

Nach einem Sommer mit vielen Abschiedsgerüchten kehrte Aaron Rodgers schließlich doch zu den Packers zurück. Wenn der Quarterback mit 38 Jahren weiterhin wie ein MVP spielt, gehört Green Bay klar zu den Division-Favoriten. Dieses Team war vor einem Jahr bereits fast gut genug, um den Super Bowl zu erreichen und wird auch diese Saison wieder eine große Rolle spielen.

undefined

PLATZ 3 - BUFFALO BILLS:

Die Offense der Bills blieb nahezu komplett zusammen. Defensiv widmete man sich der offensichtlichen Schwachstelle - dem Edge-Rush. Josh Allen machte in der vergangenen Saison einen der größten Leistungssprünge, die man je bei einem Quarterback gesehen hat. Bei den Bills deutet also alles auf eine erfolgreiche Saison hin.

PLATZ 2 - KANSAS CITY CHIEFS:

Patrick Mahomes hat die Preseason gesund überstanden und die neu formierte Offensive Line hat eine erstaunliche Preseason hinter sich. Allein: Mahomes wurde in drei Spielen nicht ein einziges Mal gesackt. Die Hoffnung ist also groß, dass der Quarterback in dieser Saison mehr Schutz erfährt als zuletzt im Super Bowl gegen die Bucs. Es könnte durchaus zu einer Neuauflage mit den beiden Teams kommen.

"Schwer in Worte zu fassen ..." Das ist Mahomes Super-Bowl-Analyse

PLATZ 1 - TAMPA BAY BUCCANEERS

Die Bucs sind fast komplett zusammengeblieben. Rob Gronkowski ist wieder dabei und Antonio Brown hat ebenfalls nun die komplette Vorbereitung absolviert und scheint fit zu sein. Zudem hatte Tampa Bay ein Trainingslager und eine richtige Offseason, all das, was im letzten Jahr wegen Corona weggefallen ist. Tom Brady geht im Alter von 44 Jahren in seine 22. Saison. Er ist jetzt noch tiefer im Spielsystem drin. Es ist also davon auszugehen, dass die Bucs zumindest auf der Offensivseite noch besser als in der Vorsaison sind. Tampa Bay ist als Super-Bowl-Favorit für 2022 bestens gerüstet.

Alles zur NFL auf SPORT1.de

Anzeige