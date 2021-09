Anzeige

World Cup of Darts: Spielplan, Modus, Stream WM-Stimmung in Thüringen

Max Hopp tritt zusammen mit Gabriel Clemens für Deutschland an © Imago

SPORT1

Die internationale Darts-Elite spielt in diesen Tagen ihren inoffiziellen Team-Weltmeister aus. Auch ein Deutsches Duo ist am Start.

Pfeile-Highlight an der Saale. Der PDC World Cup of Darts kehrt nach einem Jahr Abstinenz nach Deutschland zurück – genauer gesagt nach Jena. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

In der dortigen Sparkassen-Arena trifft sich vom 9. bis 12. September die internationale Darts-Elite und spielt in einer Art Team-WM den inoffiziellen Nationen-Weltmeister aus. (World Cup of Darts: Alle Spiele in den LIVESCORES)

Die beiden besten Spieler eines Landes in der Order of Merit vertreten ihre Nation in einer Kombination aus Doppel- und Einzelwettbewerben. Insgesamt schicken 32 Länder ihre beiden besten Darts-Profis zum Turnier.

Für das deutsche Team treten Gabriel Clemens und Max Hopp an.

Der Modus

In der ersten Runde werden ausschließlich Doppel gespielt. Das heißt, die Spieler auf beiden Seiten wechseln sich ab. Welches Duo zuerst 5 Legs gewonnen hat, zieht ins Achtelfinale ein.

Ab der Runde der letzten 16 bis zum Halbfinale werden zunächst zwei Einzel nach dem Modus Best of Seven gespielt. Steht es danach Unentschieden, entscheidet ein Doppel (ebenfalls im Best-of-Seven-Modus).

„Checkout - Der Darts-Podcast powered by SPORT1“ - bei SPORT1, Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt

Im Finale werden insgesamt vier Einzel im Best of Seven gespielt. Sollte danach noch kein Sieger feststehen, entscheidet das Doppel über den Turniersieg.

Der Spielplan

Donnerstag

1. Runde

Ungarn – Litauen

Tschechien – Polen

Gibraltar – Singapur

USA – Schweden

Schottland – China

Niederlande – Dänemark

Wales – Finnland

Australien – Italien

Freitag

1. Runde

Russland – Japan

Spanien – Südafrika

Irland – Portugal

Österreich – Philippinen

Nordirland – Hongkong

Deutschland – Kanada

England – Brasilien

Belgien – Griechenland

Samstag

Achtelfinale

Sonntag

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Stream

Der World Cup of Darts 2021 wird live übertragen. Alle Matches des Turniers zeigt DAZN.