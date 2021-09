MotoGP: Johann Zarco reist mit Motorrad an

Der französische MotoGP-Pilot Johann Zarco reisr zum Rennwochenende in Alcaniz/Spanien stilecht mit dem Motorrad an.

"Wir sind insgesamt 950 Kilometer gefahren. Ich habe mich einer Gruppe angeschlossen, die aus Italien kam und in der Nähe meines Hauses vorbeifuhr", sagte der zweimalige Moto2-Weltmeister, der bei Nizza lebt: "Wir sind am ersten Tag 200 Kilometer gefahren, am zweiten 500 und am dritten noch einmal 250", erzählte der Routinier. Der zweite Tag sei dann doch "etwas lang" gewesen.