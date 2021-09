Mikael Silvestre bei SPORT1 über Cristiano Ronaldo, FC Arsenal und Werder Bremen

Im Interview mit SPORT1 , das von wettfreunde.net organisiert wurde , spricht Silvestre über Ronaldo als Teamkollegen, das Meisterrennen in England und seine Ex-Klubs FC Arsenal und Werder Bremen. Er wirft dabei die These in den Raum, ob Ronaldo nicht sogar deutsches Blut haben könnte.

„Vielleicht hat Ronaldo deutsches Blut“

Silvestre: Er war immer ein freundlicher und lustiger Zeitgenosse. Er war immer positiv und ein großartiger Charakter in der Kabine. Ich denke, dass das jeder eines Klubs so sieht, bei dem er je war. Außerdem ist er ein verdammt harter Arbeiter. Vielleicht hat Ronaldo ja deutsches Blut. ( lacht )

SPORT1: Sie haben große Erwartungen an Jadon Sancho in Manchester. Glauben Sie, dass er ein Franchise-Spieler - wie man es in den USA nennt - und ein Gesicht des Erfolgs in den nächsten Jahren werden kann?