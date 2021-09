Formel 1: Max Verstappen dämpft Erwartungen in Monza

Anzeige

WM-Spitzenreiter Max Verstappen stellt sich nach dem souveränen Sieg beim Formel-1-Heimspiel in den Niederlanden auf mehr Gegenwehr von Mercedes beim Großen Preis von Italien am Sonntag ein.

„Ich hoffe, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Wir können wettbewerbsfähig sein. Aber es ist schwer zu sagen, wo wir stehen. Ich bin aber sicher, dass es nicht so wie in Zandvoort wird“, sagte der Red-Bull-Pilot am Donnerstag. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Verstappen hatte mit dem Sieg am vergangenen Sonntag die Führung in der Fahrerwertung übernommen. Sein Vorsprung auf Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes beträgt allerdings nur drei Punkte. Der Vollgas-Kurs in Monza dürfte den Stärken der Silberpfeile entgegenkommen.