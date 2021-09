Formel 1: Nico Hülkenberg bleibt 2022 ohne Cockpit

Die wichtigsten Fakten zum Jubiläums-Rennen in Monza

Auch 2022 wird Nico Hülkenberg nicht bei einem Formel-1-Team unterkommen. Damit ist dieses Kapitel für ihn so gut wie durch.

Nico Hülkenberg wird auch in der kommenden Saison kein Cockpit in der Formel 1 ergattern können. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

In der Tat sind die Optionen des 34-Jährigen zuletzt beinahe täglich weniger geworden. Bis auf das ehemalige Sauber-Team, das nun Alfa Romeo heißt, haben alle Teams ihre Fahrerpaarungen mehr oder weniger offiziell bekanntgegeben. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Vettel für 2022 bei Aston Martin immer noch nicht fix

Am ehesten würde theoretisch noch das Team Aston Martin in Frage kommen. Dort ist nämlich Ex-Weltmeister Sebastian Vettel immer noch nicht offiziell für 2022 bestätigt worden .

Hülkenberg aber hat so oder so eine Fortsetzung seiner Formel-1-Karriere schon so gut wie abgeschrieben. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)