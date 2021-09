Julian Nagelsmann: "Aufgeheizte Stimmung" vor RB Leipzig

Trainer Julian Nagelsmann erwartet bei seiner Rückkehr mit Bayern München an die alte Leipziger Wirkungsstätte einen feurigen Empfang.

“Ich rechne mit einer aufgeheizten Stimmung, die meisten der 34.000 Zuschauer sind jetzt wohl nicht so freudig, dass ich wiederkomme. Glaube ich. Von dem her wird es schon spannend“, sagte der 34-Jährige vor dem Bundesliga-Schlager bei RB am Samstag im Interview mit tz/Münchner Merkur (Freitagausgabe).