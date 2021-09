Pokémon Unite Guide: Gengar Attacken & Items

Anzeige

Gengar - Das Grauen aus dem Jungle © Tencent

Angeblich soll Gengar schwer zu spielen sein? Warum das gar nicht so ist und wie ihr ganz einfach mit ihm in den Rängen aufsteigt, erklären wir euch in diesem Poké-Guide.

Gengar ist wahrlich das Zeug, aus dem Albträume gemacht sind. Und die Community liebt es dafür! In Pokémon Unite ist Gengar ein unglaublich mobiler Speedster und Nahkämpfer mit... einer Fernkampfattacke. Wie ihr mit ihm das komplette Spiel aus dem Jungle heraus dominiert? Das erfahrt ihr, wenn ihr weiterlest!

Die optimalen Gengar-Items

Trageitems: Leichtstein, Schlaubrille und Spez. Atk. Specs. Leichtstein gibt euch Movement Speed, Gengars Passive erhöht euren Movement Speed zusätzlich, und ihr rast geradezu durch den Jungle. Schlaubrille und die Specs erhöhen euren Schaden signifikant.

Kampfitem: X-Angriff, allerdings nur für sichere Spieler, die schon ein paar Runden auf Gengar durch den Jungle gedreht haben. Der Fluchtknopf ist natürlich immer eine Option, Gengar ist aber eigentlich mobil genug.

Die Level 1-Fähigkeit ist etwas untypisch. Aber Nebulak basiert quasi nur auf seinen Auto Attacks. Deswegen wählt am besten Irrlicht. So verursacht ihr eine solide Extraportion Schaden an allen Jungle-Pokémon.

Mit Level 3 bekommt ihr eine der besten Fähigkeiten im gesamten Spiel: Schlecker. Schlecker macht eure Ganks super gefährlich, hilft euch aber auch, um noch schneller durch den Jungle zu kommen. Getroffene Gegner werden an euch herangezogen. Solltet ihr einen der gegnerischen Carries ganken und damit treffen, ist ganz schnell das Licht aus.

Auf Level 5 werdet ihr nicht nur zu Apollo, sondern lernt auch Matschbombe – euer Go-To. Ihr schmeißt im Grunde Dreck auf die Gegner und verlangsamt sie in einem kreisförmigen Bereich und vergiftet sie.

Warum das Vergiften so wichtig ist, lernt ihr mit Level 7. Hier könnt ihr endlich Bürde (Hex) wählen. Benutzt ihr Bürde, taucht ihr in die Schatten und an der gewählten Stelle wieder auf. Trefft ihr Gegner, erleiden diese Schaden. Ist der getroffene Gegner vergiftet, verursacht Gengar extra Schaden (sie hätten auch einfach „doppelten“ schreiben können) und die Abklingzeit von Bürde wird verringert. Auf nur zwei Sekunden!

Level 9 ist Schattenschocker-Zeit. Apollo entwickelt sich zu Gengar und ihr bekommt den Unite Move. Schattenschocker ist im Grunde wie Bürde. Nur, dass ihr länger im Boden seid, selbstständig wieder auftauchen könnt und einfach tonnenweise Schaden verursacht.

Gengar Spielstil

Gengar ist einer der besten Jungler im Spiel. Ihr habt euch also richtig entschieden! Seine ganze Stärke dreht sich um die Kombination aus Matschbombe und Bürde. Die Fähigkeiten zu kontrollieren und Bürde in den richtigen Momenten zu nutzen, um Fähigkeiten auszuweichen oder Pokémon mit Dashes wirklich nicht entkommen zu lassen, braucht etwas Übung.

