Timbersports: Alle Infos zu Disziplinen, Geschichte, Stars

Wenn sie die Arena betreten, ist es vorbei mit der Ruhe: Im Timbersports sägen und hacken die besten Holzfäller der Welt mit Motorsägen und Äxten um die Wette. SPORT1 erklärt das Phänomen Sportholzfällen.

Wenn dieser Satz erklingt, wissen die Timbersports-Fans weltweit: Jetzt wird es laut und spektakulär. Denn mit diesem Ruf machen sich kraftvolle Athletinnen und Athleten bereit, ihr Können an Axt und Motorsäge unter Beweis zu stellen.

Das Sportholzfällen genießt vor allem in Ozeanien und Nordamerika hohes Ansehen, dort sind die Spitzenathleten der STIHL TIMBERSPORTS Series teilweise echte Stars.

Aber auch hierzulande ist dieser spektakuläre Sport auf dem Vormarsch. Immer mehr Holzfäller aus Europa sind in der Weltspitze vertreten und kratzen am Thron der Australier, Neuseeländer und Nordamerikaner.

STIHL TIMBERSPORTS Series auf SPORT1

Erst Ende Juli stellten die besten Nachwuchs-Lumberjacks Europas ihr Können unter Beweis. Sogar einen Weltrekord von Matyas Klima gab es bei dem Event zu feiern. In Marcel Steinkämpfer konnte sich beim Sieg des Tschechen auch ein Deutscher unter den Top 10 platzieren. (Highlights der Rookie-EM 2021 am Samstag, 9. September ab 18.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Neben den Highlights der Rookie-EM hat SPORT1 als Timbersports-Sender weitere Pflichttermine für jeden Fan des Sportholzfällens im Programm. Am 1. Oktober gibt es das Recap Magazin (ab 22.00 Uhr auf SPORT1). Danach folgen weitere Highlights-Sendungen zur European Trophy (13. Oktober) und dem Nations Cup (22. Oktober).

Am 2. Oktober messen sich bei der Weltmeisterschaft in München die Professionals in sechs verschiedenen Disziplinen, um den König der Holzfäller zu ermitteln. (Timbersports-WM: Highlights am 5. November auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

SPORT1 erklärt, was Sie über diese einzigartige Extremsportart wissen müssen - und macht Sie zum absoluten Timbersports-Fachmann.

Geschichte des Timbersports

Der Sport stammt von der australischen Insel Tasmanien. 1891 fand in der dortigen Stadt Latrobe die erste Holzhacker-Weltmeisterschaft statt. Vom Pazifischen Ozean kam das Holzfällen als Wettkampfsport in die USA und nach Kanada.

Dort wurde er mit der STIHL TIMBERSPORTS Series 1985 professionalisiert. Es entstanden Trainingscamps und Meisterschaften. 16 Jahre später feierten die Holzliebhaber auch in Deutschland ihre Premiere. Die wenigsten Sportler sind jedoch Profis, viele üben nebenbei verschiedene Berufe aus.

Die erste Deutsche Meisterschaft fand 2001 statt, die erste offizielle Weltmeisterschaft ging 2005 in Virginia Beach über die Bühne. Von 2002 bis einschließlich 2008 fand jährlich auch eine Europameisterschaft statt.

Seit 2016 kämpfen auch Frauen um die Deutsche Meisterschaft im Holzfällen, bislang konnte sich Svenja Bauer drei Mal durchsetzen. Seit 2017 geht auch der Nachwuchs in der Kategorie „Rookies“ an den Start.

Timbersports - die Disziplinen

„The original extreme sport“ erfordert in sechs Disziplinen Kraft, Ausdauer und eine präzise Technik.

Springboard: Die Sportler hacken mit der Axt Kerben in einen Baumstamm, um so ein Brett als Standfläche anbringen zu können. Diesen Vorgang absolvieren sie zweimal, bis sie an der Stammspitze ein Holzstück abschlagen können. Derjenige mit der besten Zeit siegt.

Standing Block Chop: Hier soll das Baumfällen nachempfunden werden. Die Athleten versuchen, einen stehenden Holzblock mit einer Axt durchzuschlagen. Auch hier gewinnt der schnellste Teilnehmer.

Underhand Chop: Nachdem der Stamm am Boden liegt, muss dieser mit der Axt gespalten werden. Das versucht man in dieser Disziplin zu simulieren. Der Sportler steht dabei auf dem Stamm. Wer sein Holz zuerst in zwei Teile gehackt hat, ist der Sieger.

In Prag küren die besten Holzfäller bei der STIHL TIMBERSPORTS Weltmeisterschaft ihren Champion (ab Freitag LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM, auf YouTube und Facebook). © STIHL Timbersports SPRINGBOARD: Nach dem Startschuss des Schiedsrichters schlägt der Sportler eine erste, ca. 10 cm tiefe Tasche in Schulterhöhe in den Stamm. In dieses steckt er die Spitze seines ersten Springboards. Der Athlet steigt auf das erste Springboard und schlägt von dort eine zweite Kerbe in den Stamm © Stihl Timbersports Nach der Platzierung des zweiten Springboards in ca. 2 Metern Höhe, erklimmt er dieses und kann nun beginnen, den oben befestigten Block zu durchschlagen. Pflicht ist auch hier, dass das Holz von zwei Seiten durchtrennt wird. Andernfalls wird der Sportler disqualifiziert © Getty Images Das Springboard wird auch als „Königsdisziplin" bezeichnet, denn hier kommt es nicht nur auf die präzise Technik und Kraft des Sportlers an, sondern auch auf Balance und Geschicklichkeit. Der Rekord liegt bei knapp 36 Sekunden © Getty Images Anzeige STIHL STOCK SAW: Bei dieser Disziplin arbeiten alle Teilnehmer mit der MS 661, einer handelsüblichen Motorsäge der Firma STIHL. Nach einem ersten Aufwärmen wird die Säge abgelegt und nach dem Startschuss mit schnellem Griff an den Holzblock geführt © Getty Images Von dem waagerecht befestigten Holzstamm werden mit einem Abwärts- und einem Aufwärtsschnitt zwei Holzscheiben abgesägt. Beide Scheiben müssen innerhalb eines markierten Bereichs von 10 cm jeweils komplett an einem Stück geschnitten werden © STIHL STANDING BLOCK CHOP: Diese Disziplin simuliert das Fällen eines Baumes. Ein senkrecht verankerter Holzblock (Durchmesser 30 cm) muss so schnell wie möglich von der Seite durchschlagen werden © Getty Images Die optimale Platzierung der Axt sowie ein kraftvoller Axtschwung sind entscheidend für den schnellen Erfolg in dieser Disziplin. Den Rekord hält der Amerikaner Matt Cogar mit knapp über elf Sekunden © STIHL Anzeige SINGLE BUCK: Mit einer etwa 2-Meter-Handsäge wird eine Holzscheibe von einem horizontal befestigten Block abgesägt (Durchmesser 46 cm). Bei dieser Disziplin sind der Rhythmus und die Dynamik des Sportlers entscheidend © Getty Images Um die Gleitfähigkeit der Säge zu erhöhen, darf diese mit einem Ölgemisch besprüht werden. Außerdem darf von einem Helfer ein Keil zwischen die Holzscheibe und den Holzblock getrieben werden. Der Rekord liegt hier bei 9,39 Sekunden © STIHL UNDERHAND CHOP: Simuliert wird das Zerteilen eines bereits gefällten Baumes. Auf einem horizontal verankerten Block stehend, versuchen die Athleten durch Axtschläge den im Durchmesser 32 cm dicken Stamm zu durchschlagen © STIHL Der Block muss von beiden Seiten durchschlagen werden. Ein einseitiges Zertrennen führt zu einer Disqualifikation in dieser Disziplin. Brayden Meyer aus Australien hält mit 12,39 Sekunden seit 2015 den Weltrekord © STIHL Anzeige HOT SAW: Mit getunten, extrem leistungsstarken Motorsägen müssen von einem waagerecht verankerten Holzblock (Ø 46 cm) innerhalb eines Bereichs von 15 cm drei vollständige Cookies gesägt werden © Getty Images Die Herausforderung liegt darin, die geballte Kraft der bis zu 80 PS starken Motorsäge zu beherrschen. Mit einer Kettengeschwindigkeit von etwa 240 km/h und einem Gewicht von rund 27 kg fordert die „heiße Säge" dem Sportler Höchstleistungen ab © Getty Images Die Sportler können entweder mit ihrer eigenen Spezialanfertigung antreten oder auf eine von STIHL gestellte Hot Saw zurückgreifen. Hier hält ein Deutscher den Weltrekord. Dirk Braun benötigte 2016 lediglich 5,2 Sekunden © STIHL TIMBERSPORTS

Stock Saw: Mit einer Motorsäge werden in je einer Abwärts- und Aufwärtsbewegung zwei Stücke von einem Stamm abgeschnitten. Die zwei Holzscheiben müssen möglichst gleichmäßig sein.

Single Buck: Hier wird mit einer Einmannzugsäge ein Stück Holz von einem Block abgesägt. Helfer dürfen die Säge mit einem Ölgemisch besprühen. Dieser Wettkampf geht wieder auf Zeit.

Hot Saw: Ähnlich wie der „Stock Saw“. Die Holzhacker versuchen mit einer Motorsäge drei möglichst gleichgroße Stücke von einem Stamm abzutrennen.

Die größten Timbersports-Stars im Kurzporträt

- Jason Wynyard (Neuseeland): Er ist der größte Name im Timbersports. Neun Mal setzte er sich bereits die WM-Krone auf und kürte sich seit 1997 unfassbare 14 Mal zum König der Champions Series. Dazu hält er den Weltrekord im Single Buck with assistant (9,39 Sekunden bei der International US Championship 2007) und zahlreiche nationale Rekorde.

- David Bolstad (Neuseeland): Bolstadt unterbrach 2007 und 2008 die Siegesserie von Jason Wynyard bei Weltmeisterschaften. Zwischen 2001 und 2008 war er fünf Mal Champion der Timbersports Series. 2011 verstarb er allerdings überraschend nach einem Wettbewerb in Waiuku (Neuseeland).

- Brad De Losa (Australien): Bei der Australian Championship konnte er sich bisher lediglich ein Mal zum Sieger küren (2017). Aber international gehört De Losa zu den ganz großen Namen. In der Champions Trophy triumphierte er 2014, 2015 und 2017 und kürte sich 2013 zum Weltmeister. In der Champions Trophy hält er mit 57,59 Sekunden den Weltrekord und stellte bei der Weltmeisterschaft 2017 den Australischen Rekord (11,06 Sekunden) in Stock Saw auf.

- Laurence O‘Toole (Australien): Er krönte sich 2018 zum ersten Mal zum Weltmeister und wurde bereits vier Mal Australian Champion. Dazu gewann er 2018 die Timbersports Series. Im Hot Saw hält er den australischen Rekord. Bei der Weltmeisterschaft 2018 brauchte er lediglich 5,79 Sekunden, um eine Scheibe von dem 46-Zentimeter-Stamm abzusägen.

- Stirling Hart (Kanada): Das 32 Jahre alte Kraftpaket konnte 2018 die STIHL TIMBERSPORTS Champions Trophy für sich entscheiden. Hart ist aktueller Weltrekordhalter im Springboard. 2016 konnte er einen Springboard-Wettkampf in 35,67 Sekunden für sich entscheiden.

- Matthew Cogar (USA): Er ist so etwas wie der „ewige Zweite“ des Timbersports. Bei den Weltmeisterschaften 2013, 2016 und 2018 musste er sich jeweils mit Silber zufrieden geben. Aber bei der STIHL TIMBERSPORTS Champions Trophy 2019 hat er endlich seinen ersten großen Titel errungen und ist nun endgültig einer der Stars der Timbersports-Szene.

STIHL TIMBERSPORTS Series

Nachdem es bereits zahlreiche Wettbewerbe im Timbersports gegeben hatte, hat die ANDREAS STIHL AG & CO. KG im Jahr 1985 in den USA die STIHL TIMBERSPORTS Series als Meisterschaftsserie ins Leben gerufen. Das war der Startschuss für einen globalen Wettkampf der besten Holzfäller.

Mittlerweile ist die Series die Königsklasse im Sportholzfällen und organisiert Wettkämpfe auf nationaler und internationaler Ebene. In Europa ist die Serie seit 2001 beheimatet. Nationale Meisterschaften und die Europameisterschaft sind mittlerweile fester Bestandteil des Timbersports-Wettkampfkalenders.