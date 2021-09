Plastik-Eis für Eishockey im Sommer? Neusser EV testet Eis der Zukunft

„Am Anfang ist es ungewohnt. Aber beim zweiten, dritten Mal wird es immer besser“, sagte Schrills über die synthetischen Platten im Gespräch mit dem SID . Das „Eis der Zukunft“ lag zwei Wochen lang in Neuss, wo der Regionalligist Neusser EV es im Stadion am Reuschenberger Südpark testete - und überzeugt war. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der PENNY DEL)

Das neue Eis der Zukunft in Neuss getestet

Die Platten der Schweizer Firma Glice sollen im Eissport eine Revolution sein und vor allem im Sommer eine energieeffiziente Möglichkeit für Training und Wettkämpfe bieten. Schrills hatte sich zwei Jahre lang nach einer Alternative zum herkömmlichen Eis umgesehen und schlussendlich die Testphase in Neuss organisiert. (PENNY DEL: Auftaktspiel Eisbären Berlin - EHC Red Bull München heute ab 19.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 )

„Das Eis ist noch nicht zugelassen, und das Eislaufen darauf ist viel anstrengender“, sagte Schrills, der die Platten dennoch als einen „möglichen Meilenstein“ in Bezug auf die Ausbildung im deutschen Eishockey sieht. (NEWS: Alles Wichtige zur PENNY DEL)

Nachhaltige Eis-Alternative

Ob das Projekt beim NEV weitergeht, steht noch nicht fest. Die Spielerinnen und Spieler sowie die Organisatoren waren von der Alternative überzeugt. Im kommenden Sommer soll im Idealfall eine halbe Eisfläche (900 qm) in Neuss aufgebaut werden - nach dem Probelauf mit einem Kleinfeld.

Vieles hängt von der Resonanz und Unterstützung von Partnern und Sponsoren ab. „Im besten Fall liegt es im Sommer bei uns in der Halle und im Winter auf Weihnachtsmärkten oder ähnlichem“, sagte Schrills. Das Prinzip hinter dem „Eis“: Die Schlittschuhe ritzen die Platten beim Laufen an und öffnen so Moleküle, aus denen Gleitmittel freigesetzt wird.