Clash Royale - Season 27 ist da! Alle Balanceänderungen im Detail

Season 27 brachte eine der umfangreichsten Balanceänderungen der letzten Monate in Clash Royale © Supercell

Seit Anfang der Woche ist die 27. Saison in Supercells Tower-Defense/Kartenspiel online. Im Gepäck: jede Menge Balanceänderungen! Ein Überblick.

Season 27 brachte insgesamt 16 Änderungen mit sich. Die Entwickler wirbeln mit diesen sieben Nerfs und neun Buffs die Meta gehörig durcheinander. Supercell machte vor nichts Halt, Karten wie der Elektroriese oder der Bomber, die wochenlang die Meta dominierten, wurden abgeschwächt. Fast vergessene Einheiten wie die Königsschweinchen oder der Jäger sollen mit entsprechenden Stärkungen wieder ein Platz in den Top-Decks der Meta verschafft werden.

Doch was genau wurde geändert? SPORT1 gibt den detaillierten Überblick.

Weniger Kobolde, kleinere Riesen & höhere Strompreise

Um die Meta kräftig durchzuschütteln hat sich Entwickler Supercell auf der Nerfseite der Skala vor allem Karten angenommen, die nahezu in allen relevanten Top-Tier-Decks zu finden waren.

Apropos Tanks. Hinter einem solchen folgte in hoher Wahrscheinlichkeit die nächste Karte in dieser Auflistung: Der Bomber. 2 Mana für stabilen Splash-Schaden? Wie gemacht für eine Position hinter Golems, Riesen und Konsorten. Seit dem Start der neuen Season ist die Angriffsreichweite um 0,5 Felder reduziert worden.

Der nächste Riese, der nächste Nerf. Der große Kerl braucht ab sofort 0,2 Sekunden länger, um seine dicke Wumme schussbereit zu machen. So haben Verteidiger mehr Chancen, mit gut getimten Kontern jeglichen Schaden am eigenen Turm zu verhindern.

Wahrscheinlich die Meta-bestimmende Karte der letzten Wochen. Der Koboldbohrer ist eine verlässliche Schadensquelle, die, wenn sie nicht durch eine Walküre, den Bomber oder ein gut getimtes Log (dt. Kampfholz) gestoppt wird, schnell mal einen Turm im Alleingang einreißen kann. Um das in Zukunft ein wenig ausbalancierter zu gestalten, hüpfen ab sofort nur noch zwei anstatt drei Kobolde nach Zerstörung aus den Überresten des Bohrers.

Wächter zurück an die Front!

Auf der Buff-Seite des Balancing-Pendels stehen dieses Mal einige Karten, bei denen Supercell mindestens zweimal mit dem Swiffer drüber musste, um sie von all dem Staub zu befreien, der sich über die lange Zeit der Nichtnutzung auf ihnen angesammelt hatte. Allem voran stehen drei bleiche Gesellen mit Schwert und Schild.

Die drei bewaffneten Skelette erfahren den wohl größten Patch von Season 27. Zurecht. Schließlich sind die Wächter wohl die am wenigsten gespielte Karte in ganz Clash Royale. Volle 12% mehr Schaden teilt das knochentrockene Trio ab sofort mehr aus und ist damit hoffentlich wieder konkurrenzfähig.

Was die Tesla an Zeit auf dem Schlachtfeld verloren hat, bekam der Bombenturm dazu, sodass beide nun gerecht gleich lange dort verweilen dürfen. Nämlich 30 Sekunden. Und damit 5 Sekunden mehr als zuvor.

Was ist ätzender als Gift? Die Antwort: Gift, das das Bewegungstempo deiner Truppen auch noch um 15% verlangsamt. Ab sofort heißt es in den Arenen von Clash Royale mit hohen Wahrscheinlichkeit des Öfteren „Der Boden ist Lava!“ „...äh, Gift.“

Noch eine Karte der Kategorie „Ganz unten in der Kruschtelkiste“. Ab sofort scheint der Jäger wieder eine gute Option zu sein: seine erste Attacke erfolgt nun 0,2 Sekunden früher als zuvor.

Die drei kleinen grünen Gestalten erhalten einen Buff, der genauso simpel wie effektiv zu sein scheint. Ab sofort spawnen die einzelnen Kobolde mit einem gewissen Abstand. So ist es nun möglich bei korrektem Platzieren der grünhäutigen Ganoven andere Einheiten zu umzingeln.

Der nächste Zauber, den die Entwickler nicht unbeachtet lassen konnten. Schließlich hat das die Clash-Royale-Community schon zu lange Zeit zu Genüge getan. Zwar ändert sich nichts am Schaden oder an den Manakosten, dafür schraubte Supercell an der Variabilität. Ab sofort macht der Schneeball nicht nur Schaden und verlangsamt die getroffenen Einheiten, sondern er stößt diese auch noch weiter als gewohnt zurück. Von 1500 auf 1800 Flächeneinheiten.