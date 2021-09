BVB: Marco Rose äußert sich zu Mats Hummels und Marco Reus

Seit Wochen sei in Dortmund zu sehen, welch „tolle Leistungen Marco zeigt. Es ist schön, dass er das auch wieder in der Nationalmannschaft zeigen kann.“

Rose über Hummels: „Eine Herausforderung“

Rose: „Vielleicht rufe ich Hansi Flick an“

Er kündigte an. „Standards sind ein Thema, dass wir mit auf dem Schirm haben. Vielleicht rufe ich mal Hansi Flick an, ob er mir seinen Kollegen ausleiht. Das hat ja beim DFB-Team nicht allzu schlecht funktioniert.“

Rose musste „Nice“ nachgucken

Er führte aus: „Im Umgang ist er ein unheimlich toller, junger Mensch. In meinem ersten Telefonat hat er bestimmt 20-Mal ‚Nice!‘ gesagt – das habe ich erstmal nachgeschlagen. Bedeutet wohl so so viel wie schön – also dürfte er sich hier wohl fühlen.“