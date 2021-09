FC Bayern: Alphonso Davies und Thomas Müller trainieren mit

Alphonso Davies und Thomas Müller nehmen nach ihren Verletzungen am Training teil.

Alphonso Davies und Thomas Müller nahmen am Donnerstag am Mannschaftstraining teil (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga) .

„Er hat einen Schlag aufs Knie bekommen. Er ist gut drauf, fühlt sich wohl und hat heute trainiert. Wir gehen davon aus, dass er Samstag zur Verfügung steht“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Donnerstag.

„Das ist das erste Mal in meiner DFB-Karriere. Auf diese Erfahrung hätte ich gerne verzichtet“, schrieb der Offensivspieler in seinem Newsletter am Mittwochabend: „Aber Adduktorenprobleme sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.“ (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken).