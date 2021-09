Uwe Gensheimer bei SPORT1 über Rücktritt aus Nationalmannschaft, RN Löwen & Schmid

Im Anschluss an die mit dem Aus im Viertelfinale enttäuschend verlaufenen Olympischen Spiele zog der 34-Jährige einen Schlussstrich unter seine Karriere im Nationaltrikot, in der ihm die Krönung mit einem großen Titel verwehrt blieb.

Vor dem Saisonstart mit den Löwen in die Bundesliga am Donnerstagabend bei Hannover-Burgdorf erklärt der Linksaußen im SPORT1-Interview die Beweggründe seines Rücktritts aus dem DHB-Team, wie er mit Kritik an ihm umgeht, die Trainersituation in seinem Klub und was er von einem prominenten Neuzugang der Löwen hält. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-Bundesliga)