Formel 1: Red Bull und Alex Albon freuen sich über Cockpit bei Williams

Albon ersetzt Russell: "Fühlt sich großartig an"

Jetzt ist es offiziell: Red-Bull-Pilot Alexander Albon (25) wird 2022 in die Formel 1 zurückkehren .

Der Engländer, der mit thailändischer Lizenz aktuell in der DTM fährt, wird im nächsten Jahr Teamkollege vom Kanadier Nicholas Latifi (26), mit dem das Traditionsteam aus England den Vertrag verlängert hat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Albon, der Ende letzten Jahres durch den Mexikaner Sergio Pérez als Teamkollege vom Wunderknaben Max Verstappen (Niederlande) bei Red Bull ersetzt wurde, ist glücklich. „Ich bin begeistert, in die Formel 1 zurückkehren zu können und danke Williams und Red Bull für das Vertrauen, das sie mir geben.“

Red Bull gewinnt Machtkampf um Williams-Cockpit

SPORT1 erfuhr: Red Bull hat damit den Machtkampf der Top-Teams gewonnen. Denn Williams-Antriebslieferant Mercedes hatte Bedenken angemeldet, dass ein Red-Bull-Fahrer Motorgeheimnisse am den WM-Rivalen weiterleiten könnte. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko zu SPORT1: „Alex wird weiterhin in der Red-Bull-Familie bleiben. Er ist ein großartiger Pilot mit extremen Fähigkeiten, beispielsweise in der Simulator-Arbeit. Er hat es verdient, wieder in der Formel 1 zu sein.“