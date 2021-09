Asian Games 2022: eSports wird olympisch!

Nachdem 2018 der eSports rein als Demonstrationssport stattfand, wird das ganze nun in der kommenden Ausgabe fester Bestandteil der Asian Games © Olympic Council of Asia

Nach 2018 wird es auch bei der kommenden Ausgabe der Asian Games einen großen eSports-Bereich geben. Darunter League of Legends, Dota 2 und Hearthstone.

Enge Zusammenarbeit zwischen OCA und AESF

Wie Husain Al-Musallam, Director General of the OCA (Olympic Council of Asia) mitteilen lies, hoffe er, dass die Bekanntgabe der Spiele den Ländern, Teams und Athleten genug Zeit gebe, um sich entsprechend auf die bevorstehende Qualifikationsrunde vorzubereiten.