Franco Foda nach Österreich-Absturz: "Fußball manchmal nicht erklärbar"

Österreichs Fußball-Nationaltrainer Franco Foda spürt nach zwei bitteren Niederlagen in der WM-Qualifikation noch den Rückhalt aus dem eigenen Verband. „Intern weiß jeder, wie wir arbeiten im Trainerteam“, sagte der Deutsche dem Fachmagazin kicker : „Jeder weiß, was wir für den ÖFB geleistet haben, und deshalb schenkt man uns nach zwei Niederlagen weiter das Vertrauen.“ ( DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation) .

Wichtig sei nun, „dass man die Ruhe bewahrt“. Man habe „viel erreicht in den vergangenen vier Jahren mit dem Nationalteam in Österreich. Zuletzt waren wir bei der EM im Achtelfinale, wir haben junge Spieler eingebaut.“ ( Toni Polster im SPORT1 -Interview: „Alaba ist unser Problemfall“ )

Mit nur sieben Punkten aus sechs Spielen liegt Österreich in Qualifikationsgruppe F aber schon elf Zähler hinter Spitzenreiter Dänemark auf Rang vier. Damit sind für das ÖFB-Team sogar die Playoffs um die Teilnahme an der WM 2022 in Katar in Gefahr (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation).