WM-Quali: Jude Bellingham bleibt auf der Bank - Kritik an Southgate

Fans erbost: „Southgate hat keine Ahnung“

Die englischen Fans fanden klare Worte für den Nationaltrainer, weil England in der 92. Minute noch den Ausgleich kassierte (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation) .

„Southgate hat eindeutig keine Ahnung, wenn es um Auswechslungen geht“, twitterte ein User: „England hat in den letzten 10-15 Minuten nach frischen Beinen geschrien.“

Ein anderer Fan wunderte sich über Southgates Festhalten an der Startelf, „obwohl er die stärkste englische Bank der Geschichte hat“.

Ein dritter User meinte: „Southgate ist wohl der wechselscheueste Trainer, an den ich mich erinnern kann.“

Britische Medien vermissen Bellingham

Das britische SkySports schrieb: „Der Trainer könnte sich fragen, ob Mount oder Grealish beispielsweise für Jude Bellingham hätten Platz machen können. Mehr Energie in der Schlussphase hätte vielleicht gereicht.“ ( Bericht: Klopp will beim BVB wildern )

Today UK News stellte fest: „Bellinghams Eleganz am Ball fehlte heute Abend.“

Der 51-Jährige, der zu Spielbeginn im Gegensatz zum Sieg gegen Andorra eine komplett neue Elf aufs Feld geschickt hatte, verteidigte sich auf der Pressekonferenz: „Wir hatten die totale Kontrolle. Spieler in diesem Moment zu bringen, in dem jeder eine gute Leistung zeigt und wir den Ballbesitz kontrollieren, kann für die, die auf der Bank saßen, nicht so einfach sein.“