WM-Quali: Deutschland besiegt Island, Gnabry durch Applaus gestört

Beim Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Island ereignen sich einige Kuriositäten. SPORT1 ist vor Ort und verrät, was TV-Zuschauern verborgen bleibt.

Millionen deutsche Fans bejubelten am Mittwochabend vor den heimischen Fernsehern den 4:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Island.

Einige Kuriositäten bekamen die Anhänger am TV allerdings nicht mit. SPORT1 war in Reykjavik dabei und verrät, was die Fernseh-Zuschauer nicht sahen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)