Bryan Danielson fordert nach Debüt AEW-Champion Kenny Omega heraus AEW: Traummatch steht bevor

AEW-Champion Kenny Omega (l.) und Bryan Danielson stehen sie bei AEW Dynamite gegenüber © AEW

Marcus Hinselmann

Durch die AEW-Debüts von Adam Cole und Bryan Danielson steht die Promotion so im Fokus wie noch nie zuvor. Bei AEW Dynamite wurden die nächsten Schritte der Neuankömmlinge eingeleitet.

Bei AEW Dynamite meldeten sich nach einem historischen All Out PPV alle neuen und alten Größten der Promotion zu Wort. Während für CM Punk eine neue Fehde eingeleitet wurde, intensivierten sich die Entwicklungen für die noch dieses Jahr bei der WWE angestellten Bryan Danielson und Adam Cole.

Bryan Danielson stellt sich The Elite entgegen

The Elite versammelte sich im Ring um die erfolgreiche Titelverteidigung Kenny Omegas sowie seine Platzierung als #1 im PWI 500 Ranking zu zelebrieren. Daraufhin begrüßten sie ihr neustes Mitglied, Adam Cole. Er kam unter tosendem Applaus zum Ring und meinte, dass er nun in der besten Wrestling-Promotion der Welt sei. Der Grund dafür sei The Elite. Denn sie seien die besten Talente auf dem Planeten.

Unterbrochen wurden Sie allerdings von einem weiteren AEW-Debütanten, Bryan Danielson. Er kam zum Ring und konfrontierte AEW Champion Kenny Omega. Danielson und die Fans forderten daraufhin ein Match mit Omega. Laut Bryan habe Omega Angst vor ihm, denn er wisse, dass Danielson besser sei. Als Bryan ihn danach in den LeBell Lock nehmen wollte, kam die Elite zur Hilfe. Die Heels wurden daraufhin allerdings durch ein Run-In von Luchasaurus, Jungle Boy, Christian Cage und dem Elite Hunter, Frankie Kazarian, vertrieben.

Nächste Fehde um CM Punk eingeleitet

Nach seinem Sieg gegen Darby Allin bei All Out feierte CM Punk mit den Fans. Als er die Masse fragte, gegen wen er als nächstes antreten solle, nahm Taz, der als Kommentator tätig war, das Mikrofon und meinte, dass er nie Jemand von Team Taz herausfordern solle. Dies endete darin, dass Punk genau dies tat. Er endete mit den Worten, dass sie in besiegen sollen, wenn sie können. Aber nur er könne sie überleben lassen.

Die weiteren Highlights:

- Im Main Event begegneten sich in einem brutalem Match Jon Moxley und der Japaner Minoru Suzuki. Das blutige Aufeinandertreffen gewann der Hometwown-Hero, Moxley, mit seinem FInisher, dem Paradigm Shift.

- In einem Backstage Interview begegneten sich die am Sonntag erfolgreich debütierte Ruby Soho (ehemals Ruby Riott bei WWE) und AEW Women‘s Champion Britt Baker. Soho, die sich durch ihren Sieg als #1 Herausforderer positioniert hat, kündigte an, Baker zu besiegen. Baker meinte, mit einem Hieb gegen ihre WWE-Vergangenheit, dass sie dahin gehen solle, wo sie sich die letzten vier Jahre aufgehalten habe, beim Catering. Nach Sohos Sieg gegen Hayer später am Abend, versuchte Baker ihre Kontrahentin zu attackieren. Durch das Eingreifen von Riho und Kris Statlander konnte der Angriff jedoch abgewehrt werden.

- Das Eröffnungsmatch konnte Malakai Black für sich entscheiden. Er gewann gegen Codys Bruder, Dustin Rhodes. Während des Matches agierte Black mit Codys Wrestling-Stiefel, den er nach der Niederlage gegen Black im Ring zurückgelassen hatte. Später wurde verkündete, dass Cody Rhodes am 22. September erneut gegen Black antreten werde.

- MJF reagierte mit einer aggressiven Promo auf seine Niederlage gegen Chris Jericho bei All Out. Er beleidigte die Stadt Cincinnati und die sich am Ring befindlichen Angehörigen der Wrestling-Legende Brian Pillman. Dies rief Brian Pillman Jr. auf den Plan. Nachdem Brian weiter provoziert wurde, attackierte er MJF. Gegen Wardlow und MJF war er mit seinem Tag Team Partner jedoch machtlos.

- In einem Backstage-Interview kündigte Tully Blanchard an, sich noch einmal im Ring mit Sting messen zu wollen.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite vom 08.09.2021

Malakai Black besiegt Dustin Rhodes

Powerhouse Hobbs besiegt Dante Martin

Ruby Soho besiegt Jamie Hayter

The Pinnacle (FTR & Shawn Spears) besiegen Dark Order (Stu Grayson, Evil Uno & John Silver)

Jon Moxley besiegt Minoru Suzuki

