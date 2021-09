NBA: Ex-Lakers-Star Cedric Ceballos mit Corona-Post von Intensivstation

„An meinem 10. Tag auf der Intensivstation tritt COVID-19 mir offiziell in den Hintern“, twitterte Ceballos und postete dabei ein Foto, auf dem er eine Sauerstoffmaske trägt. „Ich bitte ALLE aus meiner Familie, Freunde und Bekannte um eure Gebete und wünsche mir alles Gute für meine Genesung.“

Ceballos fügte an alle früheren Weggefährten an: „Wenn ich Ihnen in der Vergangenheit etwas angetan habe, erlauben Sie mir, mich öffentlich zu entschuldigen.“