WM-Quali: Island - Deutschland 0:4, Stimmen von Flick, Neuer, Rüdiger

... über Timo Werners vergebene Chancen: „Ohne Frage muss er die machen. Aber ich meine, der Timo hat jetzt drei Spiele und drei Buden gemacht. Da muss man sagen, das hat natürlich auch ein bisschen Kraft gekostet, aber er hat in jedem Spiel ein Tor geschossen. Von daher ist er auf einem guten Weg. Wir brauchen ihn in der Box drin, weil er dort seine Gefahren hat. Die Chancen waren für ihn ärgerlich, aber klar, das kann passieren. Ich freue mich für ihn umso mehr, dass er das Tor gemacht hat.“

Neuer: „Wir haben nichts anbrennen lassen“

Rüdiger: „Sehr wichtig, zu Null zu spielen“

... über sein Kopfballtor nach dem Freistoß : „Mads Buttgereit hatte eine großen Anteil an meinem Tor. Vom Ablauf her war das einfach super, der Ball war perfekt und der Kopfball auch gut.“

Kimmich lobt Sané

Joshua Kimmich: „Das Spiel war wirklich in Ordnung. Es war nicht ganz einfach, die haben keine so schlechte Truppe, die wissen was sie können. Wir haben relativ wenig zugelassen, in der zweiten Halbzeit den Pfosten-Schuss und das Abseitstor. Ansonsten war es relativ souverän und auch über die drei Spiele zwölf Tore, null Gegentore - das ist ja nicht schlecht.“