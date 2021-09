Anzeige

Einzelkritik Deutschland - Island: Sané brilliert, Havertz schludrig

Knoten geplatzt? Dieser Sané macht Hoffnung

Florian Plettenberg, Patrick Berger

Mit dem dritten Sieg im dritten DFB-Spiel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick hat die deutsche Nationalmannschaft einen guten Abschluss der Länderspielpause geschafft. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

Die DFB-Elf setzte sich in Reykjavik mit 4:0 gegen Island durch und versprühte dabei über weite Strecken die lang vermisste Spielfreude unter Joachim Löw.

Dabei setzte Leroy Sané seinen Höhenflug aus den letzten Partien fort, während Sturmpartner Timo Werner viele große Torchancen benötigte, ehe er sich doch noch belohnte - auch weil der zuvor nachlässige Kai Havertz zurücksteckte. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Die Einzelkritik von SPORT1.

MANUEL NEUER: In dem mit knapp 3600 Zuschauern besetzten Stadion in Reykjavik musste der DFB-Kapitän nach 13 Minuten zur Stelle sein, weil ihn Johannesson mit einem strammen Schuss prüfte. Neuer wehrte den Ball zur Seite ab. Bei hohen Flanken war zur Stelle. Ein Schuss von Gudmundsson landetet am Innenpfosten (49.). SPORT1-Note: 3

THILO KEHRER: Sein drittes Spiel von Anfang an und zum zweiten Mal lief er als Linksverteidiger auf. Auf seiner Seite ließ er nichts anbrennen. In der Luft war er stark. Aber nach vorne kommt von ihm zu wenig. Auf dieser Position ist er keine Ideallösung. Spielte später in der Innenverteidigung für Süle. SPORT1-Note: 3

ANTONIO RÜDIGER: 2. Länderspieltor für den Chelsea-Star. Einen Freistoß von Kimmich köpfte er mustergültig entgegen der Laufrichtung von Halldorsson zum 2:0 ein (24.). Seinen letzten DFB-Treffer erzielte er im Oktober 2017 gegen Aserbaidschan – ebenfalls in der WM-Quali! Gute Leistung. SPORT1-Note: 2

NIKLAS SÜLE (bis 60.): Flicks Abwehrchef spielte wie in den beiden Spielen zuvor ohne Fehl und Tadel. Er ist einfach in guter Form. Ob ihm die drei Einsätze in der WM-Quali Kraft gekostet haben für den Bayern-Hit gegen Leipzig bleibt abzuwarten. SPORT1-Note: 2,5

JONAS HOFMANN (bis 45.): Erneut durfte sich der Mönchengladbacher als Rechtsverteidiger behaupten. Seine Sache machte er ordentlich, nach vorne hätte er sich aber mehr zutrauen dürfen. Gegen Armenien war er besser. SPORT1-Note: 3,5

LEON GORETZKA (bis 80.): Das 1:0 leitete er mit einem Chipball auf Kimmich ein. Dann prüfte er Halldorsson aus 16 Metern mit einem Flachschuss. Im Zentrum eroberte er viele Bälle, verlor vor der Halbzeit aber auch zwei Duelle, die für Gefahr sorgten. Super allerdings, wie er Sané vorm 3:0 bediente (57.) SPORT1-Note: 3

JOSHUA KIMMICH: Vor der DFB-Führung leitete er den Ball auf Sané weiter. Beim 2:0 flankte er einen Freistoß mustergültig auf den Kopf von Rüdiger (24.). Kimmich ist in starker Form. SPORT1-Note: 2,5

LEROY SANÉ (bis 60.): Startete mit einem Assist auf Gnabry ins Spiel (6.) und zeigte viel Spielfreude. Als er einen Pass zu leichtfertig in die Füße eines Isländers spielte, ärgerte sich Flick an der Seitenlinie (30.). War gegen Island ein Aktivposten und belohnte sich mit dem 3:0 als er mit viel Entschlossenheit aus spitzem Winkel einnetzte (57.). In Zweikämpfen allerdings zu zaghaft. SPORT1-Note: 2

ILKAY GÜNDOGAN: Anstelle von Reus durfte er wieder als Spielmacher ran. Leitete mit zwei super Pässen zwei Chancen von Werner ein. Im Abschluss wa er unglücklich. Auch bei einem fast freistehenden Schuss in der 72. Minute. Trotzdem hat man weiterhin das Gefühl, dass bei ihm im DFB-Dress noch mehr geht. SPORT1-Note: 3,5

SERGE GNABRY (bis 45.): Was für eine Woche für ihn! Gegen Island traf er erneut. Nach einem Sané-Pass schob er ein (6.). Reist mit drei DFB-Treffern zurück nach München. Seine starke Länderspiel-Bilanz: 29 Einsätze, 19 Tore, sechs Assists! SPORT1-Note: 2

TIMO WERNER: Eine sehr gute Abschlussmöglichkeit schloss er mit einem Kullerball ab (47.). Uneigennützig legte er auf Havertz quer (55.), der freistehend vergab. Allein vor dem Tor brachte er eine scharfe Hereingabe von Klostermann nicht im Netz unter – den hätte er machen müssen! Dann traf er doch noch mit einem Kullerball im Strafraum-Getümmel (89.). Kein sehr gutes Spiel von Werner, der mit seinem DFB-Neustart unter Flick trotzdem zufrieden sein kann. SPORT1-Note: 4

LUKAS KLOSTERMANN (ab 46.): In seinem ersten Länderspieleinsatz unter Flick ersetzte er Hofmann als Rechtsverteidiger. Eine super Hereingabe verstolperte Werner freistehend (61.). Hatte viele Ballkontakte. SPORT1-Note: 3

KAI HAVERTZ (ab 46.): Gegen Armenien fehlte er aufgrund einer leichten Erkältung. Gegen Island wurde er für Gnabry eingewechselt und ging auf die rechte Seite. Unfassbar allerdings, wie er eine glasklare Chance nicht nutzte, als ihn Werner frei vorm Tor anspielte. Spielte insgesamt schludrig. Aber: Er schenkte seinem Kumpel Werner das 4:0 (89.), weil er den auf der Linie kullernden Ball nicht einschob. SPORT1-Note: 4

JAMAL MUSIALA (ab 60.): Bekam verdientermaßen nochmal eine halbe Stunde Spielzeit. Für ihn verließ Sané das Feld. Ging oft ins Dribbling, kam aber meistens nicht durch. SPORT1-Note: 3,5

ROBIN GOSENS (ab 60.): In der letzten halben Stunde durfte er sich nach überstandener Kapselverletzung nochmal als Linksverteidiger beweisen. Spielte solide, aber er muss sich erst noch dran gewöhnen, dass seine Rolle in der Viererkette defensiver ist. Hatte noch eine gute Flanke. SPORT1-Note: 3

FLORIAN WIRTZ (ab 80.): Der Leverkusener kam nochmal für Goretzka aufs Feld. Für eine Benotung aber zu spät.





