WM-Quali: Kane mit Remis gegen Polen und Lewandowski

Im Duell der Superstars um Harry Kane und Robert Lewandowski dominierte England über weite Strecken die zweite Halbzeit, ehe den Polen in der Nachspielzeit doch noch der Ausgleich zum 1:1-Endstand gelang. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

In einem Spiel ohne viele Großchancen konnte Polen vor allem in der ersten Halbzeit gut mithalten, kam aber lange nicht gegen die kompakte Defensive der Engländer an.