Privatjet organisiert: Neun Klubs mit Eintracht Frankfurt solidarisieren sich

Der Fußball ist eine große Gemeinschaft, in der Solidarität herrschen sollte. Genau das zeigen derzeit neun Vereine, die zusammen die Initiative ergreifen.

Es geht dabei um die WM-Qualifikation in Südamerika - genauer gesagt um das Spiel Kolumbien gegen Chile. Dieses wird am Donnerstag um 18 Uhr (Ortszeit, 1 Uhr in Deutschland) im kolumbianischen Barranquilla angepfiffen. Das Problem: Unter normalen Umständen - und mit Linienflügen - wären sie dann kaum rechtzeitig wieder bei ihren Vereinen, um zu spielen oder sich auf die Spiele vorbereiten zu können.