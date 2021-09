WM-Quali: Italien baut Weltrekord mit Sieg gegen Litauen aus

Mit einem deutlichen Erfolg über Litauen baut Italien seinen Weltrekord an ungeschlagenen Spielen aus. Die Schweiz ist schon abgeschlagen.

Trotz zweier magerer Unentschieden (1:1 gegen Rumänien, 0:0 in der Schweiz) hatte Italien zuletzt einen Weltrekord aufgestellt. Die Squadra Azzurra blieb 36 Mal in Folge unbesiegt - das gab es auf Länderebene noch nie. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

In der Tabelle liegt der Europameister mit 14 Punkten souverän vor der Schweiz (8) in Führung. Die Eidgenossen kamen in Nordirland nur zu einem 0:0 und verschossen dabei durch Haris Seferovic einen Strafstoß. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)