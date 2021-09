WM-Qualifikation: Island - Deutschland 0:4, Gnabry, Rüdiger, Sané und Werner treffen

Auch gegen Island erlebt das DFB-Team mit Bundestrainer Hansi Flick einen erfolgreichen Abend. Der Tabellenführer der Gruppe J präsentiert sich in Reykjavik souverän und spielbestimmend.

Neun Punkte, tolle Tore und endlich wieder Begeisterung: Mit einem makellosen Start hat Bundestrainer Hansi Flick alle Zweifel an der WM-Qualifikation zerstreut und neue Lust auf die deutsche Nationalmannschaft gemacht. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Der viermalige Fußball-Weltmeister feierte am Mittwoch gegen Island im kühlen Reykjavik ein ungefährdetes 4:0 (2:0) und damit den dritten Sieg im dritten Spiel unter Flick - allesamt ohne Gegentor. (Spielverlauf zum Nachlesen im LIVETICKER)

Blitzstart durch Gnabry

Der Weg zur Endrunde in Katar 2022 ist also geebnet, der Neuanfang nach der Ära Joachim Löw perfekt gelungen. Allerdings hatte auch der dritte Gegner nach Liechtenstein (2:0) und Armenien (6:0) kein internationales Format. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

An das begeisternde Spiel gegen Armenien anzuknüpfen, gelang vor 3600 Zuschauern im ausverkauften, jedoch coronabedingt spärlich besetzten Stadion Laugardalsvöllur nicht durchgehend. Bei acht Grad und einer frischen Meeresbrise dominierte die deutsche Elf aber und ging früh in Führung. In einem eindringlichen Gespräch kurz vor Anpfiff hatte Flick seinem Schützling Gnabry wohl das Richtige erzählt - denn der stürmte durch den Strafraum und schob den Ball nach Hereingabe von Sane ins Tor.