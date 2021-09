FC Chelsea: Poker um Rüdiger - Liebling von Tuchel

Der 28 Jahre alte Innenverteidiger ist derzeit in Topform. Aus seinem Umfeld ist zu hören, dass er derzeit sogar in der besten Form seines Lebens sei.

Top-Klubs haben Rüdiger im Blick

Fakt ist, dass viele europäische Topklubs seine Situation genau im Blick haben. Denn in der Defensive besticht er mit seiner Physis, zudem kann Rüdiger sowohl in der Vierer- als auch in der Dreierkette spielen.

Rüdiger kann ab Januar verhandeln

Rüdiger jedenfalls will sich Zeit lassen. Am Mittwochabend steht für den 46-maligen Nationalspieler ohnehin erstmal die nächste Prüfung an, denn mit der deutschen Nationalmannschaft will er in Island WM-Qualifikation: Island - Deutschland, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) den Vorsprung an der Tabellenspitze der WM-Qualifikations-Gruppe ausbauen.