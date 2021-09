US Open, Viertelfinale: Alexander Zverev hilft beim Putzen

„Ich hoffe, sein Match dauert viereinhalb Stunden, er kriecht auf dem Platz und ich kann am Ende ins Finale einziehen“, sagte die deutsche Nummer eins zum möglichen Aufeinandertreffen mit dem Tour-Dominator und Weltranglistenersten, der in der Nacht deutscher Zeit noch nachziehen musste.

Clever, nervenstark und mit unbändiger Power hatte Zverev zuvor vorgelegt und war mit einer Machtdemonstration in die Runde der letzten Vier bei US Open eingezogen.

Der Vorjahresfinalist nahm damit seine letzte Hürde vor dem möglichen „Traumduell“ mit dem Weltranglistenersten Novak Djokovic, der alle drei vorherigen Majors des Jahres in Melbourne, Paris und Wimbledon für sich entschieden hat und in New York als erster Profi seit Rod Laver 1969 den Kalender-Grand-Slam komplettieren will.