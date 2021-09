Almuth Schult vom VfL Wolfsburg setzt sich für mehr Gleichberechtigung im Fußball ein

Es geht um mehr als nur gleiche Bezahlung

Denn auf den ersten Blick mag es trivial wirken, wenn mit dem Wort „Fußball“ automatisch jener der Männer assoziiert wird und bei spielenden Frauen eben von „Frauenfußball“ die Rede ist. Aber beim genaueren Hinsehen stelle man fest: „Es ist irgendwie immer noch so eine Abwertung dabei. Das ist traurig.“ Anders werde das beispielsweise im Tennis gehandhabt, im Endeffekt zeigt sich ja auch an den Athlet*innen, wer gerade spielt, ohne Beschreibung.

Geht es um Verantwortung, sei es wichtig, Frauen überhaupt ins Blickfeld zu nehmen. Schult und ihre Mitstreiterinnen sind davon überzeugt, dass dies heute gar nicht passiert, wenn es um die Besetzung von Posten in Aufsichtsrat und Vorstand geht. „Dabei könnte man genauso nach einer Frau suchen.“ Die Unterschiede, die auf dem Platz hinsichtlich Körperlichkeit oder Schnelligkeit bestehen mögen, reichen schließlich nicht in die Verantwortungsetagen.

Für eine Welt ohne Vorurteile

„Ich wünsche mir, dass meine Kinder irgendwann vorurteilsfrei anfangen können mit einem Sport und wir diesen Schritt nach vorne gemacht haben“, sagt Torhüterin Schult, die im vergangenen April Mutter von Zwillingen geworden ist. Ihre Entscheidung, nach der Geburt der Kinder weiter als Profispielerin zu arbeiten, hat Wellen geschlagen, so neu war das. Das sei ihr, so Schult, von Anfang an klar gewesen, den Weg gehe sie aber ganz bewusst.

Ihr Verein, der VfL Wolfsburg, der sein Bekenntnis zu Vielfalt unter anderem ausdrückt mit den Regenbogenkapitänsbinden – übrigens gestartet bei und auf Initiative der Spielerinnen – sei dafür genau der richtige, schildert Schult ihre Erfahrungen. Hier habe sie von Anfang an Offenheit und Unterstützung erfahren für ihre Pläne, in einem gemeinsamen Learning by Doing. „Da musste man neue Wege gehen“; und muss es noch.