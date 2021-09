Julian Nagelsmann über Neuzugang Marcel Sabitzer beim FC Bayern München

Traumtore am Fließband: Auf diese Sabitzer-Knaller freut sich Bayern

Julian Nagelsmann weiß, wen er da hinzubekommen hat. „Er ist ein herausragender Bundesligaspieler, der sehr gut zum FC Bayern München passt, der sehr gut in die Mannschaft passen wird", schwärmt der neue Coach des FC Bayern über seinen Neuzugang bei einem Q & A auf dem YouTube-Channel des FC Bayern.

„Der kann im Mittelfeld eigentlich alles spielen, der hat auch schon Stürmer gespielt bei der Nationalmannschaft in jüngster Vergangenheit." Es sei wichtig gewesen, einen Spieler zu holen, der auf unterschiedlichen Positionen einsetzbar ist, betonte der Coach des FC Bayern.

RB Leipzig Vergangenheit von Vorteil

Diese Qualität und die gemeinsame Vergangenheit bei RB Leipzig könnten am Ende die ausschlaggebenden Faktoren für einen Transfer gewesen sein.

In Leipzig stand stand der Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft unter Nagelsmann in 83 Pflichtspielen auf dem Platz und spielte sich in die Notizblöcke diverser europäischer Topklubs.