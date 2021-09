1. und 2. Bundesliga: DFL-Bilanz zu Coronafällen und Ticket-Verkauf

Die DFL gibt bekannt, wie viele Coronafälle es bei mehr als 900.000 abgesetzten Tickets an den ersten Spieltagen der Bundesliga und der 2. Bundesliga sowie für den Supercup gab.

Bei mehr als 900.000 abgesetzten Tickets an den ersten drei Spieltagen der Fußball-Bundesliga und den ersten fünf Spieltagen der 2. Bundesliga sowie für den Supercup hat es in insgesamt sechs Fällen eine Kontaktnachverfolgung in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.