Anzeige

Boxen: Evander Holyfield gibt Comeback - alle Infos zum Kampf Wie viel Sinn ergibt diese Box-Sensation?

Irre Comeback-Form! So fit ist Holyfield mit 58

SPORT1

Box-Legende Evander Holyfield kehrt mit 58 Jahren tatsächlich in den Ring zurück. SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen zum Box-Spektakel.

Es ist ein Spektakel mit Ansage!

Box-Legende Evander Holyfield gibt sein Comeback - und das mit 58 Jahren. Am 11. September kehrt der frühere Schwergewichts-Weltmeister gegen Ex-UFC-Champion Vitor Belfort in den Ring zurück.

Anzeige

Veranstalter Triller bestätigte den Kampf am Dienstag offiziell. SPORT1 hat die wichtigsten Fragen und Antworten zur Box-Sensation.

Wann war der letzte Kampf von Holyfield?

Der letzte Kampf Holyfields war am 7. Mai 2011 gegen den Dänen Brian Nielsen und liegt damit bereits mehr als zehn Jahre zurück.

Nielsen war zu diesem Zeitpunkt selbst acht Jahre lang nicht mehr im Ring gestanden und war bereits 46 Jahre alt, Holyfield sogar noch ein Jahr älter. Der US-Amerikaner besiegte seinen Kontrahenten vor 2000 Zuschauern in Kopenhagen nach technischem K.o. in der zehnten Runde.

Nielsen war in der dritten Runde schon schwer zu Boden gegangen, konnte sich aber in die folgenden Runden retten. In der zehnten Runde brach der Ringrichter den Kampf schließlich ab und erklärte Holyfield zum Sieger.

Saul "Canelo" Alvarez hat Geschichte geschrieben. Der Mexikaner schlug in seinem ersten Kampf im Halbschwergewicht den WBO-Champion Sergey Kovalev und machte sich unsterblich © Getty Images In der elften Runde gelang ihm der technische K.o. - ein Kunststück: Der 29-Jährige gewann damit Weltmeistertitel in vier verschiedenen Gewichtsklassen. Er ist erst der vierte Mexikaner, der diesen Meilenstein erreichte © Getty Images Wo reiht sich Canelo nach seinem Triumph im Box-Ranking ein? SPORT1 zeigt die Kämpfer, die gewichtsklassenübergreifend ("pound for pound") die aktuell besten der Welt sind © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/iStock PLATZ 15: TYSON FURY - Der tief gefallene Klitschko-Bezwinger aus England hat sich mit seiner starken Vorstellung gegen Schwergewichts-Weltmeister Deontay Wilder zurück auf die Landkarte geboxt. Knüpft er an das Remis an, kann es noch weiter nach oben gehen © Getty Images Anzeige PLATZ 14: CALLUM SMITH - 26 Kämpfe, 26 Siege. Mit seinem Sieg nach TKO in der dritten Runde gegen Hassan N'Dam N'Jikam setzte sich der 28 Jahre alte Supermittelgewichtler aus England endgültig im Ranking der Besten fest, nachdem er zuvor das WBSS-Finale gewonnen hatte © Getty Images PLATZ 13: MIGUEL BERCHELT - Der Mexikaner ist zwar gerade einmal 1,70 Meter groß und wiegt weniger als 60 Kilo - wo "der Skorpion" hin schlägt, wächst aber trotzdem kein Gras mehr. Der WBC-Weltmeister im Superfedergewicht bewies das immer wieder eindrucksvoll... © Getty Images Sechsmal verteidigte Berchelt seinen Titel seit 2016 bereits. Im November 2018 beendete er auch den Fight gegen Landsmann Miguel Roman in El Paso per TKO. Zuletzt siegte er nach Punkten gegen Francisco Vargas © Getty Images PLATZ 12: MIKEY GARCIA - Bis vor kurzem war der Kalifornier ganz vorn dabei im Ranking, doch nach vorher 39 Siegen in 39 Kämpfen gab es im März 2019 den ersten Rückschlag für den Leichtgewichts-Champion der IBF © Getty Images Anzeige Garcia war Weltmeister in vier Gewichtsklassen, beim Aufstieg in die fünfte zeigte ihm Weltergewichtler Errol Spence Jr. jedoch die Grenzen auf, siegte einstimmig und unumstritten nach Punkten © Getty Images PLATZ 11: MANNY PACQUIAO - Eine Legende war der 1,69 Meter kleine Volksheld auf den Philippinen ja schon längst, aber mit 40 Jahren hat er es noch einmal eindrucksvoll bewiesen. Dem 16 Jahre jüngeren WBA-Superchamp Keith Thurman bringt er seine erste Niederlage bei und wurde der älteste Weltergewichts-Weltmeister aller Zeiten © Getty Images PLATZ 10: DEONTAY WILDER - Der zweitgrößte Name im Schwergewicht. Die Bilanz des WBC-Weltmeisters: 42 Kämpfe, 41 Siege, davon 40 durch K.o. Ende 2018 allerdings bekam der Nimbus des "Bronze Bomber" den ersten Riss © Getty Images Der zurückgekehrte Ex-Weltmeister Tyson Fury bereitete dem 2,01-Meter-Mann große Schwierigkeiten, zwei Niederschläge in den letzten Runden retteten Wilder ein Unentschieden, das manche Kritiker noch immer schmeichelhaft fanden © Getty Images Anzeige Doch Wilder wäre nicht Wilder, wenn er nicht brutal zurückkehren würde. Im Mai schickte der 33-Jährige US-Landsmann Dominic Breazeale in der ersten Runde nach 2:17 Minuten auf die Bretter und gewann den Kampf. Ein starkes Signal, doch ist Breazeale nicht der Maßstab, an dem sich ein Wilder messen sollte © Getty Images PLATZ 9: GENNADI GOLOWKIN - Der Kasache galt lange als bester Fighter der Welt. So komplett wie Mittelgewichts-Dominator (bis 72,574 kg) Golowkin ist kaum ein anderer Boxer auf der Welt © Getty Images Bei den Olympischen Spielen in Athen 2004 holte Golowkin Silber - der Startschuss für eine einzigartige Karriere, die ihm 2016 sogar eine eigenen Briefmarke in seiner Heimat einbrachte © Getty Images 2006 wechselte er ins Profi-Lager, drei Jahre arbeitete er in Deutschland bei der Hamburger Promotion Spotlight auf seine Weltkarriere hin. Danach gewann Golowkin 37 Kämpfe in Folge (33 davon durch K.o.) und krönte sich als Champion aller vier bedeutenden Weltverbände zur lebenden Legende © Getty Images Anzeige Gegen Saul Alvarez (rechts) bekam seine lupenreine Bilanz dann aber Flecken: Erst rang der Mexikaner Golowkin ein Unentschieden ab. Im heiß ersehnten Rückkampf in Las Vegas bezwang Alvarez "GGG" dann sogar denkbar knapp nach Punkten. Damit ist Golowkin seine Titel los, dennoch verdient er weiter einen Top-10-Platz © Getty Images PLATZ 8: ANTHONY JOSHUA - Der Klitschko-Bezwinger gilt als Zukunft des Boxsports - nicht nur im Schwergewicht. Mit seiner taktisch disziplinierten Boxart und der beeindruckenden Wucht hat es Joshua zu den Weltmeistertiteln der WBA, IBO und IBF gebracht. Er ist der Superchampion im Schwergewicht © Getty Images Der absolute Durchbruch? Natürlich der TKO-Sieg gegen Legende Klitschko. In der elften Runde wurde der Kampf vom Ringrichter abgebrochen - der Titelverteidiger war wiederholt zu Boden gegangen. Joshua beendete damit Klitschkos Karriere, läutete eine neue Ära ein © Getty Images Völlig überraschend verliert der haushohe Favorit zuletzt bei seinem US-Debüt im New Yorker Madison Square Garden den WM-Kampf gegen den krassen Außenseiter Andy Ruiz durch technischen K.o. und sorgt damit unfreiwillig für eine der größten Box-Sensationen der letzten Jahre. Das Debakel lässt ihn im Ranking natürlich abstürzen © Getty Images Anzeige PLATZ 7: SRISAKET SO RUNGVISAI - Einer der größten Namen im Superfliegengewicht ist Srisaket Sor Rungvisai aus Thailand. Der 32-Jährige schnappte sich 2017 ziemlich überraschend den WBC-Titel gegen Roman Gonzalez, der damals als bester Boxer aller Klassen galt © Getty Images Während im Hinkampf noch die Punktrichter für den Thailänder entschieden, schickte er Gonzalez (links) im Rückkampf gleich in der vierten Runde auf die Bretter. Im Jahr darauf verteidigte er den Titel drei weitere Male. Bilanz: 47 Siege in 52 Kämpfen, 41 Knockouts © Getty Images PLATZ 6: NAOYA INOUE - Der 1,63 Meter große Japaner ist eine K.o.-Maschine. Der 26-Jährige gewann nur zwei seiner 18 Profi-Kämpfe nicht vorzeitig © Getty Images Auch sein Aufstieg vom Superfliegengewicht ins Bantamgewicht änderte an seiner unglaublichen K.o.-Quote nichts. Im ersten Kampf in der neuen Klasse schickte Inoue Jamie McDonnell auf die Bretter und wurde prompt WBA-Weltmeister © Getty Images Anzeige Nun peilt Inoue den Gewinn der ersten Ali Trophy in seiner aktuellen Gewichtsklasse an. Der Start ins Turnier lief glänzend: Der Dominikaner Juan Carlos Payano ging gleich in Runde 1 K.o. Zletzt schicjte er auch Emmanuel Rodriguez vorzeitig auf die Bretter © Getty Images PLATZ 5: OLEKSANDR USYK - Usyk stammt wie die Klitschko-Brüder aus der Ukraine. Der 32-Jährige dominiert - bislang - die Gewichtsklasse unter dem Schwergewicht, das Cruisergewicht (bis 90,718 kg). Und das auf äußerst beeindruckende Weise © Getty Images Im November 2018 verteidigte Usyk seinen Trophäensammlung mit einem knallharten K.o. gegen den Briten Tony Bellew. "The Cat" strebt nun ins Schwergewicht. In dieser Form ist er auch dort eine ernsthafte Bedrohung für Joshua und Wilder © Getty Images Mit dem Sieg bei der World Boxing Super Series vereinigte Usyk die WM-Titel von vier Verbänden. Besonders bemerkenswert: Er bezwang alle drei Turniergegner (unter ihnen Marco Huck) in deren jeweiligen Heimatländern. Im Oktober gewann er in Chicago gegen Chazz Witherspoon © Getty Images Anzeige PLATZ 4: ERROL SPENCE JR - Der US-Amerikaner ist eine wahre Kampfmaschine: In bislang 26 Profi-Kämpfen blieb Spence ungeschlagen, schickte seine Kontrahenten 21 Mal auf die Bretter. Aktuell hat Spence Jr. den IBF-Gürtel im Weltergewicht (bis 66,678 kg) inne © Getty Images Sein Promoter ist der legendäre Oscar de la Hoya, der auch Canelo Alvarez betreut. Triumphierte im März in einem Traumduell mit dem ebenfalls hoch gehandelten Mikey Garcia und rückte damit auf Platz 4 vor © Getty Images PLATZ 3: SAUL "CANELO" ALVAREZ - Der Mexikaner (links) zählt zu den Weggefährten und größten Widersachern von Floyd Mayweather Jr. Gegen "Money" kassierte der junge Alvarez, der jüngste von drei Box-Brüdern, im Kampf um die WBA- und WBC-Titel im Superweltergewicht (bis 69,853 kg) 2013 seine einzige Niederlage © Getty Images Doch Alvarez stand wieder auf: In Windeseile erboxte er sich den WBO-Titel zurück. 2018 kam es dann zum Mega-Fight um gleich vier WM-Gürtel im Mittelgewicht (bis 72,574 kg) gegen Gennadi Golowkin in Las Vegas © Getty Images Anzeige Der Kampf wurde zur epischen Schlacht. Am Ende rang Alvarez dem bis dato ungeschlagenen kasachischen Volksheld Golowkin ein - allerdings äußerst umstrittenes - Unentschieden ab. Nach seinem krachenden K.o. ist er Weltmeister in zwei Gewichtsklassen © Getty Images Beim Re-Match am 15. September war es dann endgültig soweit: Alvarez stürzte den langjährigen Champion. Das denkbar knappe Punkturteil war eher vertretbar, trotzdem zeichnet sich ein drittes Duell ab. Es folgten zunächst Siege gegen Rocky Fielding (Dezember 2018) und Daniel Jacobs (Mai 2019)... © Getty Images ...bis es im November zu seinem historischen Sieg gegen Kovalev kam. Aber für die Zukunft hat er sich noch mehr vorgenommen: "Ich bitte euch nur darum, geduldig zu sein, denn Canelo wird Geschichte schreiben. Das ist garantiert." © Getty Images PLATZ 2: TERENCE CRAWFORD - 35 Kämpfe, 35 Siege, 26 durch K.o. - Crawford verbreitet Angst und Schrecken in der Boxwelt. Erst erboxte er sich den WBO-Titel im Leichtgewicht, danach stieg der "Hunter" ins Super-Leichtgewicht (bis 63,503 kg) auf und dominierte die Klasse über Jahre © Getty Images Anzeige Einen Gegner nach dem anderen knockte die Kampfmaschine aus, durch den Sieg über Julius Indongo krönte er sich zum Superchampion aller vier bedeutenden Weltverbände WBA, WBO, WBC, IBF © Getty Images Danach suchte der 30-Jährige neue Gegner - und fand diese im Weltergewicht (bis 66,678 kg). Aber auch WBO-Champion Jeff Horn hatte im April 2018 keine Chance. Durch K.o. in der neunten Runde gewann Crawford seinen insgesamt sechsten WM-Titel, verteidigte ihn im Oktober gegen Jose Benavidez Jr. und im April 2019 gegen Amir Khan © Getty Images PLATZ 1: WASSYL LOMATSCHENKO - Der Ukrainer hat in seiner boxverrückten Heimat in der Gunst der Fans schon längst den Platz der Klitschko-Brüder eingenommen. Nach Olympia-Gold 2008 im Federgewicht und 2012 im Leichtgewicht stieg er ins Profigeschäft ein © Getty Images Seitdem ist Lomatschenko im Feder- und Superfedergewicht (bis 58,967 kg) kaum mehr zu schlagen. Nur seinen allerersten WM-Fight gegen Orlando Salido verlor "Hi-Tech", danach verprügelte er seine Gegner der Reihe nach. 2017 wählte ihn das "Ring Magazine", die Bibel des Boxsports, zum Boxer des Jahres © Getty Images Anzeige In seiner Gewichtsklasse hatte der 31-Jährige keine Gegner mehr. Deswegen nahm sich Lomatschenko das Leichtgewicht vor und schlug gleich einmal WBA-Weltmeister Jorge Linares. Der aktuell beste Boxer der Welt brauchte damit nur zwölf Kämpfe, um Weltmeistertitel in drei Gewichtsklassen zu gewinnen - absoluter Rekord © Getty Images Im Dezember 2018 besiegte Lomatschenko in New York auch noch den Puertoricaner Jose Pedraza und holte sich damit auch den WBO-Titel im Leichtgewicht, am 12. April unterstrich er seine Dominanz mit einem brutalen K.o. gegen Anthony Crolla. Im August folgte ein Punktsieg gegen Luke Campbell. Im Moment gibt es keinen, der an seinem Thron rütteln kann © Getty Images

Warum kommt es jetzt zum Comeback?

Gerüchte über ein Box-Comeback von Evander Holyfield gibt es schon länger. Es stand ein Fight gegen Mike Tyson im Raum. Daraus wurde aber bislang nichts.

Im Juni diesen Jahres sollte Holyfield dann gegen Kevin McBride kämpfen – ausgerechnet der letzte Gegner in der Profikarriere von „Iron Mike“. Coronabedingt wurde der Fight jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben.

Anzeige

Dass es jetzt am 11. September doch soweit ist, ist purer Zufall. Eigentlich sollte Oscar de la Hoya sein Box-Comeback geben und gegen Nielsen antreten, doch der 48-Jährige musste wegen einer Corona-Infektion absagen.

Wie läuft der Fight gegen Belfort ab?

Ausgetragen wird der Fight über acht Runden von jeweils zwei Minuten, allerdings nicht wie zunächst gedacht im Staples Center in Los Angeles, sondern in einem Casino nahe Miami.

Der Grund: Holyfield besitzt keine gültige Profilizenz für den Bundesstaat Kalifornien. Er hätte mehrere Tests absolvieren müssen. Das wäre bis Samstag zeitlich allerdings nicht drin gewesen.

Die Organisatoren umgingen die bürokratischen Hürden und verlegten das Comeback. Auf der Suche nach einem neuen Standort ist man in Florida fündig geworden. Daher steigt der Kampf im Hard Rock Seminole in Hollywood.

Das Duell wird als regulärer Profikampf gewertet und ist demnach keine Showveranstaltung.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird den Schwergewichtsboxkampf als Gastkommentator begleiten. „Ich liebe große Kämpfer und große Kämpfe. Ich freue mich darauf, beides an diesem Samstagabend zu sehen und meine Gedanken am Ring zu teilen“, sagte Trump in einer Pressemitteilung.

Ergibt der Kampf überhaupt Sinn?

Eines ist unbestritten: Holyfield war einer der besten und erfolgreichsten Boxer seiner Zeit. Abgesehen von seinen beiden Triumphen gegen Tyson verbuchte „The Real Deal“ als einziger Boxer der Geschichte insgesamt vier Weltmeisterschaften im Schwergewicht.

Anzeige

Außerdem bereitet sich Holyfield bereits seit 16 Monaten auf seine Rückkehr in den Boxring vor. „Evander Holyfield ist heute in besserer Form als bei seinem letzten Kampf, und dieser Schwergewichtskampf wird sicher in die Geschichte eingehen“, hieß es vom Veranstalter.

Dem pflichtete auch Holyfield selbst bei: „Ich bin 58, aber ich fühle mich wie 28. Meine Gesundheit und meine Kondition sind mir sehr wichtig und ich stelle sicher, dass sie täglich Priorität haben. Ein gesunder Geist und Körper ist das Erfolgsrezept für ein langes Leben und Glück“, schrieb er auf Instagram.

Niemand kann genau abschätzen, wie sich das Comeback-Training von Holyfield im Wettkampf bemerkbar macht. Aber der Veranstalter kommt ihm entgegen und reduziert den Fight auf acht Runden à zwei Minuten.

Man muss sich dennoch fragen, warum die beiden Kämpfer überhaupt auf ein Comeback drängen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung ist groß, wenn man auf die 60 zugeht. Gerade das Gehirn ist im fortgeschrittenen Alter deutlich verletzlicher.

Wie stark ist Belfort einzuschätzen?

Für Belfort, ehemaliger MMA-Kämpfer und Champion der UFC, ist es der erste Boxkampf seiner Karriere. Zuletzt stand der Brasilianer im Mai 2018 im Octagon.

Man kann davon ausgehen, dass sich Belfort in den letzten Monaten auf sein Box-Debüt akribisch vorbereitet hat. Denn auch sein eigentlicher Gegner de la Hoya ist eine Ikone des Boxsports.

Allerdings wirkt Belfort gegen die Rückkehr des mehrfachen Champions Holyfield nur wie eine Randnotiz.

Anzeige

Welche Gegner standen noch im Raum?

Lange stand ein Fight gegen Mike Tyson im Raum. Doch aus dem wurde bislang nichts.

Viele Szene-Kenner vermuten, dass Holyfield auch nach dem Kampf gegen Belfort weiterboxen werde - und insgeheim auf ein drittes Mega-Duell mit der drei Jahre jüngeren Kampfsport-Legende Tyson hinarbeitet.

undefined

Angeblich traut sich das Schwergewicht gegen Holyfield aber nicht mehr in den Ring. Holyfield-Promoter Ryan Kavanaugh erklärte: „Uns wurde gesagt, er hat zu viel Angst, um gegen Evander zu kämpfen.“ Der Unternehmer gibt an, aus mehreren guten Quellen gehört zu haben, dass Tyson Angst davor hätte, Holyfield könnte ihn ausknocken.

Gegen Iron Mike war Holyfield bereits zweimal als Sieger hervorgegangen.

Was war Holyfields spektakulärster Kampf?

Die Auseinandersetzung vom 28. Juni 1997 in Las Vegas, als Tyson seinem Widersacher Holyfield ein Stück von dessen Ohr abbiss, gehört ohne Frage zu seinen spektakulärtsen Kämpfen und bleibt bis heute unvergessen.

Als Holyfield damals in den Ring stieg, ahnte er sicher nicht, dass das Gebiss seines Gegners gefährlicher als der rechte Haken werden sollte.

Es lief die dritte Runde in diesem mit Spannung erwarteten Fight, und der in die Jahre gekommene Ex-Weltmeister fand einfach kein Mittel gegen Holyfield. Der Kontrahent, obwohl mit 34 noch knapp vier Jahre älter, war schneller und beweglicher.

Anzeige

Box-Hammer! Auch Holyfield meldet sich zurück und kontert Tyson-Video

Schließlich verlor „Iron Mike“ die Nerven: Im Clinch biss er Holyfield ein 1,5 Zentimeter langes Stück aus dem Ohr - 16.331 Zuschauer im MGM Grand Hotel von Las Vegas waren entsetzt.