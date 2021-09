BVB: Manuel Akanji beeindruckt Giorgio Chiellini

Anzeige

Manuel Akanji hat zuletzt sogar Giorgio Chiellini beeindruckt. Der BVB-Star könnte in Zukunft bei eine internationalen Top-Klub unterkommen.

Für Manuel Akanji läuft es derzeit sowohl im Klub als auch in der Nationalmannschaft wie am Schnürchen.

Der Innenverteidiger, der beim BVB absoluter Stammspieler ist, hat zuletzt beim 0:0 der Schweiz gegen Italien niemand Geringeren als Giorgio Chiellini beeindruckt.

„Akanji hat mich immer neugierig gemacht“, sagte der Europameister nach der Nullnummer von Basel. „Er hat durchaus mehr zu geben und er nähert sich dem richtigen Alter für die sportliche Weihe. Aber es fehlt noch der letzte Schritt.“

Auf die Frage, ob Chiellini seinen Schweizer Widersacher demnächst bei Juventus sieht, antwortete er augenzwinkernd: „Ich höre ja bald auf. Dann wird ein Posten frei...“ Der Vertrag des 37-Jährigen endet allerdings erst 2023. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Babbel: Akanji kann auswählen

Der Gelobte selbst äußerte sich am Dienstag bei der Pressekonferenz der „Nati“ vor dem WM-Quali-Spiel am Mittwoch in Nordirland.

„Das schätzt man natürlich sehr von einem Mann, der so unglaubliche Leistungen gezeigt hat“, sagte Akanji. „Es ist wohltuend und eine Bestätigung für das, was man gemacht hat in den letzten Monaten und Jahren. Es hält mich aber nicht davon ab, weiter mich täglich zu verbessern.“

Dass Akanji durchaus das Zeug hat bei einem internationalen Top-Verein unterzukommen, glaubt auch Markus Babbel.

„Ob Juve, Real, Barcelona oder Bayern - Akanji kann auswählen“, sagte der frühere Bayern-Star im Schweizer Blick. „Er ist das Paradebeispiel des modernen Innenverteidigers: Schnell, zweikampfstark, toll in der Spieleröffnung. Er muss einfach die Leichtsinnsfehler abstellen, dann wird Chiellini Recht behalten.“

Auch der frühere Liverpool-Profi Stéphane Henchoz ist der Meinung, dass der 26-Jährige sich künftig den Klub aussuchen kann.