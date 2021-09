WM-Qualifikation: Fehlverhalten von McKennie bei US-Team

Laut ESPN hat der Spieler von Juventus Turin „eine Nacht außerhalb der COVID-19-Bubble des Teams verbracht und an einem anderen Abend eine nicht autorisierte Person zurück in sein Hotelzimmer gebracht“.

Berhalter lässt die Tür für McKennie offen

„Die Erwartungen an die Mitglieder der US-Nationalmannschaft sind hoch. Und um erfolgreich zu sein, ist es wichtig, dass jeder in der Gruppe Verantwortung übernimmt“, erklärte Berhalter am Montag. Der frühere Bundesliga-Profi sprach aber nicht davon, dass McKennie auch für zukünftige Länderspiele nicht nominiert werden würde.