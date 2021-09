FC Bayern: Hainer gegen kurzen WM-Rhythmus und Gehaltsobergrenze

Transfer-Sparkurs - Bleibt Bayern so konkurrenzfähig?

„Man will noch mehr Geld durch noch mehr Wettbewerbe und Spiele machen. Dadurch versucht man aber nur, den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben. Das ist der falsche Weg“, sagte der Präsident des FC Bayern auf dem Branchenkongress SPOBIS in Düsseldorf.

FC Bayern: Hainer über verkürzten WM-Rhythmus

Die FIFA treibt seit mehreren Monaten die Einführung eines Zwei-Jahres-Rhythmus für ihre WM-Endrunde voran. Der Weltverband erhofft sich davon vor allem Steigerungen seiner Einnahmen aus der Vermarktung und dem Verkauf von TV-Rechten, begründet seine Pläne jedoch mit dem angeblichen Interesse von Fans an einer häufigeren WM-Austragung. (NEWS: Alles zur WM-Qualifikation)

Hainer sieht in der Debatte die Bedürfnisse der Vereine nicht berücksichtigt. "So etwas muss zum Wohl aller Beteiligten besser organisiert sein", begründete der 67-Jährige die Ablehnung der FIFA-Pläne durch die Bayern.

Dass München seinen Nationalspielern die Freigabe für WM-Endrunden im verkürzten Abstand verweigern könnte, mochte Hainer nicht bestätigen: "Ich würde nicht per se sagen, dass wir das boykottieren würden. Wir werden aber im Vorfeld unsere Position schon klarmachen, und die ist: Wir finden nicht gut, dass es noch mehr Spiele geben soll."

Der Nachfolger von Uli Hoeneß an der Bayern-Spitze wünscht sich in der WM-Frage eine geschlossene Haltung der Vereine in ganz Europa: „Die Corona-Krise ist auch bei diesem Thema eine Chance. Ich hoffe, dass die Klubs diese Chance nutzen.“