Eintracht Frankfurt: Filip Kostic reagiert auf Streik-Vorwurf

Der Serbe betonte in einem Instagram -Post, dass es sich keineswegs um einen Streik gehandelt habe, um einen Abschied zu forcieren.

Kostic wehrt sich gegen Streik-Vorwürfe

Der Trainer stellte dem Spieler zudem ein „klares und offenes Gespräch" in Aussicht. Das sei „viel wichtiger als eine Strafe", so Glasner nach dem kurios gescheiterten Kaufversuch von Lazio Rom, woraufhin Kostic nicht mehr am Training teilgenommen hatte.